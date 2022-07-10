 У ПАР невідомі розстріляли 14 осіб у барі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2022

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Новини

У ПАР невідомі розстріляли 14 осіб у барі

Група чоловіків під'їхала до закладу на автобусі та розстріляла відвідувачів з великокаліберної зброї. Поліція наразі не встановила мотиву злочину.

На місці розстрілу людей у Совето

На місці розстрілу людей у Совето

Внаслідок масової стрілянини у барі Совето, передмістя Йоганнесбурга у Південно-Африканській Республіці (ПАР), було вбито 14 людей, ще троє поранених перебувають у критичному стані, повідомляє AP із посиланням на місцеву поліцію. За їхніми даними, пізно ввечері у суботу, 9 липня, група чоловіків під'їхала до бару на мікроавтобусі та розстріляла відвідувачів.

Троє постраждалих від нападу перебувають у критичному стані, разом із ще одним пораненим їх було доставлено до місцевої лікарні.

Поліція підозрює, що напад могла здійснити група нападників

Поліція підозрює, що напад могла здійснити група нападників

За словами комісара поліції провінції Ґаутенґ генерал-лейтенанта Еліаса Мавела, кількість виявлених на місці відстріляних гільз свідчить про те, що розстріл вчинила група людей. Зараз слідство не має інформації про мотив злочину і чому саме відвідувачі бару стали жертвами. Поліція підтверджує, що бар мав ліцензію на діяльність.

ПРо мотиви злочину наразі невідомо

ПРо мотиви злочину наразі невідомо

Генерал-лейтенант поліції Мавел зауважує, що нападники використовували великокаліберну вогнепальну зброю та стріляли з неї хаотично.

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