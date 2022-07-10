У ПАР невідомі розстріляли 14 осіб у барі

Внаслідок масової стрілянини у барі Совето, передмістя Йоганнесбурга у Південно-Африканській Республіці (ПАР), було вбито 14 людей, ще троє поранених перебувають у критичному стані, повідомляє AP із посиланням на місцеву поліцію. За їхніми даними, пізно ввечері у суботу, 9 липня, група чоловіків під'їхала до бару на мікроавтобусі та розстріляла відвідувачів.

Троє постраждалих від нападу перебувають у критичному стані, разом із ще одним пораненим їх було доставлено до місцевої лікарні.

Поліція підозрює, що напад могла здійснити група нападників

За словами комісара поліції провінції Ґаутенґ генерал-лейтенанта Еліаса Мавела, кількість виявлених на місці відстріляних гільз свідчить про те, що розстріл вчинила група людей. Зараз слідство не має інформації про мотив злочину і чому саме відвідувачі бару стали жертвами. Поліція підтверджує, що бар мав ліцензію на діяльність.

ПРо мотиви злочину наразі невідомо

Генерал-лейтенант поліції Мавел зауважує, що нападники використовували великокаліберну вогнепальну зброю та стріляли з неї хаотично.