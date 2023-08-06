У Пакистані зійшов з рейок потяг: щонайменше 19 загиблих

Щонайменше 19 людей загинули та понад 50 отримали поранення в неділю, 6 серпня, внаслідок аварії швидкісного потягу на півдні Пакистану, передає агенція AFP.

Потяг Hazara Express зійшов з рейок неподалік міста Навабшах у південній провінції Сінд у першій чверті свого 33-годинного маршуруту з портового міста Карачі до міста Хавеліана в гірській провінції Хайбер-Пахтунхва на півночі. "Це досить велика аварія", - сказав журналістам міністр залізниці Пакистану Хаваджа Саад Рафік. За його словами, є лише дві причини, що могли призвести до катастрофи: механічна несправність або цілеспрямована диверсія.

Вісім вагонів, що зійшли з рейок, спричинили хаос біля станції Сахара, передає AFP з місця подій: десятки автомобілів, тракторів, рикш і мотоциклів, припаркованих на дорозі, що проходить уздовж траси, заважають рятувальній операції. Водночас десятки пересічних громадян намагаються допомогти пораненим пасажирам, які залишаються заблокованими в одному з вагонів.

Аварії на пакистанській залізниці не рідкість

Рятувальна операція біля міста Навабшах Фото: AFP

На застірлій залізничній системі країни завдожки 7500 кілометрів (4600 миль), потяги часто сходять з колій, нагадує AFP. Так, у червні 2021 року біля міста Дахаркі в провінції Сінд зіткнулися два потяги: експрес зійшов з рейок на зустрічну колію, а інший пасажирський поїзд врізався в нього за хвилину. Тоді загинули щонайменше 65 людей і ще близько 150 отримали поранення.

Щонайменше 75 пасажирів загинули під час пожежі на борту експреса Tezgam у жовтні 2019 року, зіткнення двох поїздів у Готкі забрало життя понад 100 людей у 2005 році.