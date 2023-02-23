У ООН закликали зупинити пекельне кровопролиття (онлайн)

Війна Росії проти України - новини четверга, 23 лютого.

++08.10++

Росія планує ракетний удар на 23-24 лютого, попередив керівник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "УП". "Він буде невеликий. Нічого незвичайного, ми таке пережили уже більше 20 разів", - запевняє голова розвідки.

++07.45++

Українській війська протягом 22 лютого відбили близько 90 атак росіян на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомив генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Минулої доби російські підрозділи завдав 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), внаслідок яких в тому числі постраждали цивільні люди і населені пункти.

Через провал наступу та значні втрати під Вугледаром на Донеччині, так званий "козачий загін" при 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту Росії відмовляється від подальшої участі у наступальних діях, стверджують в ЗСУ.

++07.05++

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "наругою над колективним сумлінням" світової спільноти розв'язану Росією війну проти України. "Перша річниця російського вторгнення в Україну є похмурою віхою - як для українського народу, так і для міжнародного співтовариства", - зазначив Гутерріш, виступаючи на надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в середу, за день до річниці початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України. "Напад Росії на Україну - це виклик основоположним принципам і цінностям нашої багатосторонньої системи. Це наруга над нашим колективним сумлінням", - заявив генсек ООН.

Гутерріш також нагадав про загрозу застосування ядерної зброї. "Так зване тактичне застосування ядерної зброї абсолютно неприйнятне. Час відступити від краю прірви", - сказав Гутерріш. "Війна - це не рішення. Війна - це проблема", - додав він.

Голова Генеральної Асамблеї, угорський дипломат Чаба Кереші також наголосив, що "Росія була і залишається найважливішим членом співтовариства націй", і що в ООН чекають, коли вона повернеться "на шлях збереження миру". "Росія може покласти край війні, яку вона ж і розв'язала. Росія повинна покласти край цьому пекельному кровопролиттю", - заявив він делегатам російською мовою.

Читайте також новини дня за 22 лютого.