У ООН зафіксували 6,5 тисяч смертей цивільних в Україні

DW розповідає про події вівторка, 22 листопада (час київський).
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Із 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, до 20 листопада постраждало 16 784 цивільні особи (тижнем раніше - 16 631), 6595 загинуло (6557). Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.
"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - наголошується в документі.
За підтвердженими даними ООН, загинуло 2575 чоловіків, 1767 жінок, 206 хлопчиків та 172 дівчинки, тоді як стать 37 дітей та 1838 дорослих поки що не вдалося встановити.
У організації зауважують, що реальна кількість втрат серед цивільних в Україні є значно вищою.
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Російські війська вночі знову обстріляли Нікопольщину, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Майже 60 снарядів направили росіяни цієї ночі на Нікопольщину… Накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади. Минулося без загиблих та поранених", - написав він у Telegram.
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Сили оборони України протягом минулої доби відбили атаки російських окупантів в районах 13 населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам'янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.
Українські військові також уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів. Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомили у генштабі.
Водночас протягом 21 листопада російські війська завдали дев'ять авіаційних та сім ракетних ударів, а також здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню цивільної інфраструктури. Також росіяни й надалі проводили обстріли десятків населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, йдеться в повідомленні. Крім того, за даними Генштабу, росіяни, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни, зокрема у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України.
Литва передасть боєприпаси і підготує 1500 солдат ЗСУ
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Литва планує продовжити підготовку українських військовослужбовців у 2023 році, повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас. "Литва продовжує підготовку українських солдат. Щойно закінчився черговий курс. Наступного року Литва навчатиме 1500 українських солдатів", - написав він у Twitter.
Також, за словами Анушаускаса, литовська Держрада оборони схвалила відправлення додаткових боєприпасів в Україну. Загалом Вільнюс вже надав Києву понад 640 мільйонів євро, з яких 232 мільйони євро на військову допомогу.