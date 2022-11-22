У ООН зафіксували 6,5 тисяч смертей цивільних в Україні

272-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 22 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 листопада.

DW розповідає про події вівторка, 22 листопада (час київський).

++08.26++

Із 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, до 20 листопада постраждало 16 784 цивільні особи (тижнем раніше - 16 631), 6595 загинуло (6557). Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - наголошується в документі.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2575 чоловіків, 1767 жінок, 206 хлопчиків та 172 дівчинки, тоді як стать 37 дітей та 1838 дорослих поки що не вдалося встановити.

У організації зауважують, що реальна кількість втрат серед цивільних в Україні є значно вищою.

++08.05++

Російські війська вночі знову обстріляли Нікопольщину, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Майже 60 снарядів направили росіяни цієї ночі на Нікопольщину… Накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади. Минулося без загиблих та поранених", - написав він у Telegram.

++07.32++

Сили оборони України протягом минулої доби відбили атаки російських окупантів в районах 13 населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам'янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Українські військові також уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів. Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомили у генштабі.



Водночас протягом 21 листопада російські війська завдали дев'ять авіаційних та сім ракетних ударів, а також здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню цивільної інфраструктури. Також росіяни й надалі проводили обстріли десятків населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, йдеться в повідомленні. Крім того, за даними Генштабу, росіяни, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни, зокрема у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України.

Литва передасть боєприпаси і підготує 1500 солдат ЗСУ

++07.00++

Литва планує продовжити підготовку українських військовослужбовців у 2023 році, повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас. "Литва продовжує підготовку українських солдат. Щойно закінчився черговий курс. Наступного року Литва навчатиме 1500 українських солдатів", - написав він у Twitter.

Також, за словами Анушаускаса, литовська Держрада оборони схвалила відправлення додаткових боєприпасів в Україну. Загалом Вільнюс вже надав Києву понад 640 мільйонів євро, з яких 232 мільйони євро на військову допомогу.

Читайте також: Євросоюз тренуватиме тисячі українських військових

Жертви тортур армії РФ на Херсонщині To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video