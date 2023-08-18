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ГУР: У Енергодарі - вибух, поранені "начальники поліції"

Дар'я Нинько
52 хв. тому

В окупованому Енергодарі пролунав вибух в кабінеті так званого начальника міської "поліції". Поранені кілька представників окупаційної "поліції", повідомили у ГУР МО.

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Енергодар
У окупованому Енергодарі пролунав вибух (ілюстративне фото)Фото: Stringer/AA/picture alliance

В окупованому Росією Енергодарі пролунав вибух в кабінеті так званого начальника міської "поліції", де у той час проходила нарада. Про це у п'ятницю, 18 серпня, повідомило Головне управління розвідки міністерства оборони України.

За даними ГУР МО, внаслідок вибуху численних поранень зазнали так званий "начальник" міського відділу полковник МВС Росії Павло Чесанов, його "заступник" з оперативної роботи, "керівник" слідчого відділу, "начальник" чергової частини та "керівники" низки підрозділів. Одразу після вибуху їх терміново доправили до місцевої лікарні і планують евакуювати військовими гелікоптерами на територію РФ, повідомили у ГУР МО.

"Будівля, окрім розміщення управління "поліції", використовувалась як помешкання особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи", - йдеться у повідомленні ГУР МО.

До свого повідомлення ГУР МО додало відео, на якому видно як, ймовірно, безпілотник влучає у будівлю. 

За даними відомства, район, де стався вибух, було заблоковано, а можливість пересування містом для цивільних осіб суттєво обмежена. Також у місті заблокували доступ до інтернету, зазначили в ГУР.

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