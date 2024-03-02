У Одесі зросло число загиблих: знайшли тіло дитини

У Одесі зросло число загиблих: знайшли тіло дитини2 березня 2024 р.
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ в Одесі зросла. З-під завалів дістали тіло дитину. За даними Офісу генпрокурора, попередньо встановлений вік загиблого - 3-5 років. Розбір завалів триває.
У ДСНС України опублікували фото загиблої дитини, зазначивши, що її вік - три роки.
Обережно! Знімки вас можуть шокувати!
Згодом рятувальники повідомили, що на рівні першого поверху зруйнованого під'їзду, під завалами виявили четверте тіло загиблої особи, проводяться роботи з деблокації. Станом на 13:00 за київським часом, всього загинули 4 особи, з них 1 дитина, постраждало 8 людей, з яких 1 дитина.
В Одеській області 3 березня оголосили траур.
Більше систем ППО для України закликає надати Зеленський
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих в Одесі. За його даними, у дев'ятиповерховому житловому будинку зруйновано 18 квартир. Водночас він закликав партнерів надати Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО). "Більше систем ППО, більше ракет для ППО - це те, що зберігає життя", - написав український президент в мережі X.