У Одесі зросло число загиблих: знайшли тіло дитини

Унаслідок влучання російського дрону в багатоповерхівку загинули вже четверо людей. Доля ще шістьох - поки невідома.

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ в Одесі зросла. З-під завалів дістали тіло дитину. За даними Офісу генпрокурора, попередньо встановлений вік загиблого - 3-5 років. Розбір завалів триває.

У ДСНС України опублікували фото загиблої дитини, зазначивши, що її вік - три роки.

Обережно! Знімки вас можуть шокувати!

Згодом рятувальники повідомили, що на рівні першого поверху зруйнованого під'їзду, під завалами виявили четверте тіло загиблої особи, проводяться роботи з деблокації. Станом на 13:00 за київським часом, всього загинули 4 особи, з них 1 дитина, постраждало 8 людей, з яких 1 дитина.

В Одеській області 3 березня оголосили траур.

Більше систем ППО для України закликає надати Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих в Одесі. За його даними, у дев'ятиповерховому житловому будинку зруйновано 18 квартир. Водночас він закликав партнерів надати Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО). "Більше систем ППО, більше ракет для ППО - це те, що зберігає життя", - написав український президент в мережі X.