У Одесі зросло число загиблих (оновлено)

Унаслідок влучання російського дрону в багатоповерхівку загинули п'ятеро людей, з яких одна дитина. Восьмеро постраждали, п'ятеро врятовані.

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ в Одесі зросла. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), загибилих п'ятеро.

"О 14:50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи. Вього загинули 5 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб", - повідомляє ДСНС.

Раніше з-під завалів дістали тіло дитини. У ДСНС України опублікували фото загиблої дитини, зазначивши, що її вік - три роки.

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Рятувальники повідомили, що на рівні першого поверху зруйнованого під'їзду, під завалами виявили четверте тіло загиблої особи, проводяться роботи з деблокації. Станом на 13:00 за київським часом, всього загинули 4 особи, з них 1 дитина, постраждало 8 людей, з яких 1 дитина.

В Одеській області 3 березня оголосили траур.

Більше систем ППО для України закликає надати Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих в Одесі. За його даними, у дев'ятиповерховому житловому будинку зруйновано 18 квартир. Водночас він закликав партнерів надати Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО). "Більше систем ППО, більше ракет для ППО - це те, що зберігає життя", - написав український президент в мережі X.