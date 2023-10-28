У США затримано сотні єврейських антивоєнних активістів

Поліція в Нью-Йорку затримала кілька сотень учасників акції протесту проти ізраїльських авіаударів по Сектору Гази, яку організувало нью-йоркське єврейське об'єднання Jewish Voice for Peace ("Єврейський голос за мир"). Ввечері в п'ятницю, 27 жовтня, правоохоронці повідомили про щонайменше 200 затримань. Водночас організатори акції, що проходила на центральному залізничному вокзалі Нью-Йорка, повідомили про понад 300 затримань.

На вокзалі вишикувалися довгі ряди молодих людей у наручниках, на футболках яких було написано "Not in our name" ("Не від нашого імені") та заклики до негайного припинення вогню. Декілька тисяч учасників акції заблокували всю територію вокзального холу. Самі організатори назвали захід "найбільшою акцією громадянської непокори в Нью-Йорку за останні 20 років".

Рабини запалили свічки до єврейської суботи, давши цим старт протестній акції. "Шаббат - зазвичай день відпочинку, але ми не можемо дозволити собі відпочивати, поки від нашого імені твориться геноцид. Життя палестинців та ізраїльтян тісно переплетені, і безпека для всіх може бути досягнута лише шляхом справедливості, рівноправності та свободи", - йдеться у заяві рабина Мей Є.

Читайте також: Поліція Берліна розігнала кілька пропалестинських демонстрацій

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАСу - угруповання, яке США та Євросоюз оголосили терористичним, - вчинили масштабний напад на Ізраїль, в результаті якого, згідно ізраїльськими даними, загинули понад 1400 людей і ще близько 220 були захоплені в заручники. Це стало наймасовішою розправою над мирним населенням за історію сучасної ізраїльської держави.

Читайте також: П'ять сценаріїв у Cекторі Гази. Що буде після повалення ХАМАСу?

З того часу Ізраїль завдає масованих авіаударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу. За даними палестинської сторони, внаслідок ізраїльських ударів загинули вже понад 7700 осіб, у тому числі понад 3500 дітей. Це найвища кількість жертв з того часу, як Ізраїль в односторонньому порядку залишив Сектор Гази у 2005 році. Дані палестинської сторони про втрати неможливо підтвердити із незалежних джерел.