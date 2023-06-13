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СуспільствоНова Зеландія

У Новій Зеландії скандал навколо проросійської пропаганди

Ольга Лебедєва
3 год. тому

Радіостанція RNZ, яку фінансує новозеландський уряд, проведе незалежну перевірку після виявлення в матеріалах одного з журналістів про війну в Україні російської пропаганди.

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Парламент Нової Зеландії
Парламент Нової ЗеландіїФото: picture-alliance/M.Moritz

Суспільно-правова радіостанція Нової Зеландії RNZ (Radio New Zealand) проведе незалежну перевірку після виявлення на своєму сайті низки матеріалів із наративами російської пропаганди. Керівництво радіо проведе у вівторок, 13 червня, нараду, на якій вирішить, кому доручать проведення розслідування.

Джим Метер, голова правління RNZ, яке фінансується новозеландським урядом, обіцяє, що рішення ухвалять "дуже скоро". "Ми збираємося призначити групу довірених осіб, досвідчених журналістів, тих, у кого є редакторський досвід, для проведення перевірки", - зазначив він.

Метер наголосив, що громадське радіо має високі журналістські стандарти та дорожить довірою слухачів. За його словами, внаслідок скандалу ця довіра була підірвана, тому доведеться провести велику й ретельну роботу з виправлення помилок. 

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Кріс Гіпкінс допустив парламентське розслідування, але зазначив, що поки не бачить в цьому необхідності. Він не впевнений, що таке розслідування було би хорошим способом захисту редакційної незалежності суспільно-правової радіостанції: "Ми завжди стежимо за тим, як вирішуються такі речі. Важливо, щоби політики в це не втручалися".

Матеріали виправили, журналіста відсторонили

Наприкінці минулого тижня стало відомо про виявлення тез російської пропаганди в низці публікацій на сайті RNZ про війну РФ проти України. З'ясувалося, що один із журналістів змінював початкові повідомлення, переважно - матеріали міжнародного агентства Reuters, додаючи в них проросійські наративи та дезінформацію.

З 9 червня на сайті RNZ перевірили сотні матеріалів і виправили 19. До кожного з виправлених повідомлень радіостанція додала пояснення. В них ідеться, що початкові статті були змінені так, що проросійські інтерпретації подавалися як факти.

Наприклад, в одній з публікацій було написано, що в 2014 році "проросійський обраний уряд в Україні був повалений під час кольорової революції на Майдані", а "Росія анексувала Крим після референдуму, оскільки новий прозахідний уряд придушував етнічних росіян на сході та півдні України". У початковому повідомленні Reuters ішлося, що "конфлікт на сході України 2014 року розпочався після того, як проросійський президент був повалений під час української революції на Майдані, Крим був анексований Росією, а підтримувані Росією сепаратисти боролися проти української армії".

У матеріалах, що зазнали змін, повідомлялося про "переслідування російськомовних в Україні" і "державний переворот неонацистів". Усі виправлені статті були написані одним журналістом. Після викриття його відсторонили від роботи та позбавили доступу до редакційних систем.

Керівництво Reuters також відреагувало на скандал і повідомило, що обговорює ситуацію з RNZ. 

Читайте також: Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів 

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