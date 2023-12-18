Польські фермери долучаться до блокади ПП "Дорогуськ-Ягодин"

З понеділка, 18 грудня, у новому етапі блокаді руху вантажних автомобілів через пункт пропуску “Дорогуськ-Ягодин” на кордоні України і Польщі братимуть участь представники об’єднання польських фермерів Zjednoczona Wieś ("Об'єднане село"). Про це у соцмережі X повідомив Рафал Меклер, лідер перевізників, що беруть участь у протесті.

“Завтра (18 грудня - Ред.) у Дорогуську знову починається блокада. До нас приєднуються фермери з “Об’єднаного села”, - написав він у соціальній мережі Х.

Блокування кордону має розпочатися о 13:30 за місцевим часом (14:30 за Києвом). Серед вимог учасники нової акції називають призупинення імпорту цукру з України, виплату компенсацій виробникам кукурудзи та компенсацій акцизу на паливо.

Акція польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада блокують українські вантажівки на трьох КПП: "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська". З 23 листопада страйк поширили на КПП "Медика-Шегині". 11 грудня польські автоперевізники завершили блокаду пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ", адже глава гміни Дорогуськ розпустив акцію протесту, а пізніше відмовився задовольнити нову заяву про протест. Однак місцевий польський суд скасував це рішення і дозволив протестувальникам відновити блокаду.

Цією акцією поляки демонструють протест проти нібито недобросовісної конкуренції з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

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"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з альтернативними маршрутами експорту після повномасштабного вторгнення Росії. Дію угоди нещодавно продовжили до червня 2024 року.

Україна неодноразово наголошувала, що вимога скасування "транспортного безвізу" не може бути предметом обговорень. В Європейській Комісії також зауважували, що відповідно до законодавства ЄС польська влада зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок так званими "коридорами солідарності" та погрожували покаранням за його порушення.