 У Норвегії екоактивісти заблокували танкер із російською нафтою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2022

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Новини

У Норвегії екоактивісти заблокували танкер із російською нафтою

Екоактивісти Greenpeace та Extinction Rebellion біля берегів Норвегії прикували свій човен до танкера з майже 100 тисячами тонн нафти з РФ. Кількох демонстрантів було затримано.

Активісти блокують танкер з російською нафтою у Норвегії

Напис на транспаранті: "Нафта живить війну"

Екоактивісти природоохоронної організації Greenpeace та руху Extinction Rebellion у понеділок, 25 квітня, заблокували біля берегів Норвегії танкер з російською нафтою. На знак протесту проти розв'язаної Росією війни в Україні активісти прикували свій човен до танкера Ust Luga, який стоїть на якорі біля нафтового терміналу Slagen. Цей термінал, що належить американській нафтовій корпорації Exxon Mobil, розташовано за близько 70 кілометрів на південь від столиці Норвегії Осло.

Танкер Ust Luga перевозить 95 тисяч тонн нафти з РФ

Танкер Ust Luga перевозить 95 тисяч тонн нафти з РФ

Кілька активістів підпливли до танкера на гумовому човні червоного кольору та прикували його до ланцюга якоря. Як йдеться у заяві Greenpeace, таким чином вони намагалися завадити розвантаженню танкера, що перевозить близько 95 тисяч тонн російської нафти. "Нафта є не лише джерелом кліматичної кризи, але також і війн та конфліктів. Я шокований, що Норвегія слугує вільним портом для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує війну Путіна", - наголосив керівник норвезького осередку Greenpeace Фрод Плейм. Кількох демонстрантів було затримано, повідомили згодом у місцевій поліції.

Поліція затримала кількох активістів

Поліція затримала кількох активістів

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У компанії Esso Norway, яка входить до Exxon Mobil, пояснили агенції Reuters, що закупили нафту в Росії ще до початку війни і не мають намірів купувати нові партії сировини. "Esso Norway діє у повній відповідності з усіма норвезькими санкціями (проти РФ. - Ред.), і ми підтримуємо спільні міжнародні зусилля з метою завершити нічим не спровокований напад Росії (на Україну. - Ред.)", - запевнили в компанії.

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