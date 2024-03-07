У Норвегії стартували навчання НАТО з відбиття нападу

Військові 13 країн НАТО у четвер, 7 березня, розпочали масштабні навчання у Норвегії з відбиття гіпотетичного нападу на територію альянсу. У маневрах Nordic Response - 2024 ("Північна відповідь - 2024"), беруть участь близько 20 тисяч військових, зокрема близько 1500 німецьких військовослужбовців, з них 700 - гірських стрільців.

У перший день навчань солдати повинні зробити "контрнаступ" з району норвезького міста Альта (близько 500 кілометрів від кордону з Росією), щоб звільнити розташовані на південь від нього території, які, за сценарієм маневрів, вже були "захоплені противником".

У навчаннях також беруть участь Фінляндія та Швеція, які вступили до НАТО після вторгнення Росії в Україну. У маневрах задіяний широкий спектр систем озброєнь, у тому числі 100 літаків та військово-морські сили з фрегатами та підводними човнами.

До початку активної фази Nordic Response - 2024 до Альти прибув міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius), пише dpa. Напередодні він відвідав норвезьку військову базу на кордоні з Росією і виступив із пропозицією розширити присутність Бундесверу на Крайній Півночі, попри те, що основна увага зараз прикута до України та Близького Сходу.

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