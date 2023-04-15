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Фото: CARLOS BARRIA/REUTERS
Природа й екологіяУкраїна

У низці областей України підтоплення: розмиті дороги

Ольга Журавльова
2 год. тому

У Волинській, Київській, Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях зафіксовані підтоплення через розлив річок.

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В Україні унаслідок підняття рівня води у річках у низці областей підтоплені угіддя та розмиті дороги. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у суботу, 15 квітня.

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10,5 тисячі гектарів сільгоспугідь. Постраждалим завезли понад 24,1 тонн питної води та продукти харчування, близько тисячі мешканцям допомогли переправитися через залиті водою дороги.

"З інших областей до Чернігівської області додатково направлено 5 болотоходів "Богун" та два плавзасоби. Всього для надання допомоги населенню від ДСНС", - повідомляють рятувальники.

На Чернігівщині порушене транспортне сполучення до 29 населених пунктів, на Київщині - до одного.

В Укргідрометцентрі попереджають, що через водопілля у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях триватиме затоплення до 17 квітня, рівень небезпеки - червоний. Часткове затоплення прогнозують у Києві та області.

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