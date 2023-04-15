У низці областей України підтоплення: розмиті дороги

У Волинській, Київській, Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях зафіксовані підтоплення через розлив річок.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

В Україні унаслідок підняття рівня води у річках у низці областей підтоплені угіддя та розмиті дороги. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у суботу, 15 квітня.

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10,5 тисячі гектарів сільгоспугідь. Постраждалим завезли понад 24,1 тонн питної води та продукти харчування, близько тисячі мешканцям допомогли переправитися через залиті водою дороги.

"З інших областей до Чернігівської області додатково направлено 5 болотоходів "Богун" та два плавзасоби. Всього для надання допомоги населенню від ДСНС", - повідомляють рятувальники.

На Чернігівщині порушене транспортне сполучення до 29 населених пунктів, на Київщині - до одного.

В Укргідрометцентрі попереджають, що через водопілля у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях триватиме затоплення до 17 квітня, рівень небезпеки - червоний. Часткове затоплення прогнозують у Києві та області.

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