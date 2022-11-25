  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Пам'ятник жертвам Голодомору у Києві
Пам'ятник жертвам Голодомору у КиєвіФото: Bryan Smith/ZUMA Press/picture alliance
ПолітикаНімеччина

У Бундестагу домовилися визнати Голодомор геноцидом

Євген Тейзе
20 хв. тому

Депутати правлячої коаліції у німецькому Бундестагу, а також найбільшої опозиційної фракції ХДС/ХСС підготували проєкт постанови, якою Голодомор в Україні 30-их років минулого століття має бути визнано геноцидом.

https://p.dw.com/p/4K2lx

У проєкті постанови, авторами якої є низка депутатів від Вільної демократичної партії, "Зелених" і Соціал-демократичної партії, а також опозиційні консерватори, Бундестаг закликає уряд Німеччини визнати Голодомор в Україні 1932-33 років геноцидом українського народу. Як повідомили у п'ятницю, 25 листопада, видання Spiegel і Frankfurter Allgemeine Zeitung, документ буде розглянутий на пленарному засіданні 30 листопада. Відповідну інформацію DW підтвердили і в бюро одного з авторів проєкту постанови, депутата від "Зелених" Робіна Ваґенера (Robin Wagener).

Очікується широка більшість

"Від голоду і репресій потерпала вся Україна, не лише ключові для виробництва зерна регіони. Таким чином з сьогоднішньої перспективи напрошується висновок про те, що це був геноцид", - зазначено у проєкті резолюції, яку цитує Spiegel.

Як написав у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, проєкт постанови "погоджений всіма демократичними фракціями". Таким чином, як очікується, документ буде затверджено широкою більшістю голосів.

Штучний масовий голод було організовано в Україні в 1932-33 роках керівництвом СРСР з метою загнати українських селян у колгоспи та водночас зламати національний рух опору. Відкрито про Голодомор заговорили в Україні вже після розвалу Радянського Союзу. 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор геноцидом українського народу. За оцінками українських істориків, внаслідок Голодомору в Україні 1930-х років загинуло майже чотири мільйони людей.

92-річна бабуся про обстріли Слов'янська

DW I Kommentarbild Eugen Theise
Євген Тейзе Автор і оглядач Української редакції DW
Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Gedenkveranstaltung (Totengedächtnis) für die Opfer des Holodomor in Berliner Dom

Парламенти Ірландії, Молдови визнали Голодомор геноцидом, а Румунії - злочином

Парламенти Ірландії, Молдови визнали Голодомор геноцидом, а Румунії - злочином

Верхня палата парламенту Ірландії підтримала визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом. Схожі декларації ухвалили і в парламентах Молдови та Румунії.
Політика15 год. тому
Тімоті Снайдер під час Global Media Forum у Бонні

Тімоті Снайдер: Путін може влаштувати Голодомор в усьому світі

Тімоті Снайдер: Путін може влаштувати Голодомор в усьому світі

Американський історик Тімоті Снайдер порівняв путінську блокаду поставок зерна з України зі сталінським терором, назвав війну РФ в Україні колоніальною та порадив, як протистояти російській пропаганді.
Конфлікти27 червня 2022 р.
Монумент пам'яті жертв Голодомору в Києві

У ФРН лідер Зелених закликав визнати Голодомор геноцидом українського народу

У ФРН лідер Зелених закликав визнати Голодомор геноцидом українського народу

Співголова політичної партії "Союз-90/Зелені".Омід Нуріпур заявив, що Німеччина має визнати Голодомор в Україні актом геноциду. Відповідна петиція лежить у парламенті країни з 2019 року.
Суспільство11 червня 2022 р.
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі

Великобританія анонсувала мільйонну зимову підтримку України

Політика1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Велику лаврську дзвіницю досі прикрашають золоті двоголови орли

Чи є у Лаврі "русский мир"?

Чи є у Лаврі "русский мир"?

Релігія21 год. тому
external

Найвідоміший мешканець звільненого Херсона

Найвідоміший мешканець звільненого Херсона

Суспільство23 год. тому01:17 хв.
27 жовтня 1961 року. Танки біля КПП "Чарлі"

"Музей "холодної війни" відкрився у її колишній столиці

"Музей "холодної війни" відкрився у її колишній столиці

Історія23 год. тому
Кельнський бар Lotta бойкотує ЧС з футболу в Катарі

Німецькі бари бойкотують Чемпіонат світу з футболу в Катарі

Німецькі бари бойкотують Чемпіонат світу з футболу в Катарі

Суспільство24 листопада 2022 р.
Куп'янськ, що на Харківщині, після деокупації

Як працювали вчителі в окупованому Куп'янську

Як працювали вчителі в окупованому Куп'янську

Суспільство24 листопада 2022 р.
Демонтаж пам'ятника Пушкіну в Чернівцях

Пушкінопад в Україні: де зносять пам'ятники російському поету

Пушкінопад в Україні: де зносять пам'ятники російському поету

Культура23 листопада 2022 р.7 фото
На головну сторінку