У німецьких школах скасували правопис. Це правда?

Помилки в орфографії та пунктуації більше не мають значення? Вчителі більше не будуть їх враховувати? У Німеччині навколо цієї "революції" здійнявся справжній галас. DW з'ясовувала, що відбувається в німецьких школах.

Шлезвіг-Гольштейн - найпівнічніша федеральна земля Німеччини - скасувала перевірку правопису у своїх школах, тобто вчителям більше не потрібно рахувати кількість помилок у роботах з німецької мови, зокрема - на письмових іспитах на отримання атестата, що дозволяє вступати до ВНЗ (Abiturprüfungen).

Деякі німецькі ЗМІ назвали це рішення революційним, але з'ясуймо, що ж сталося насправді і чи можна взагалі говорити про якусь революцію.

Скасування підрахунку помилок в орфографії в Шлезвіг-Гольштейні - не революція

За освіту у Німеччині відповідають федеральні землі. Тому в Німеччині немає ні єдиних підручників, ні єдиних програм навчання одразу для всіх шкіл. Немає і єдиної системи оцінювання знань учнів і школярів. Те, що для землі Шлезвіг-Гольштейн стало революцією, в інших федеральних землях уже давно норма. А в деяких регіонах взагалі ніколи не послуговувалися системою, від якої зараз відмовляється Шлезвіг-Гольштейн.

"Так званий коефіцієнт помилок (німецькою - "Fehlerquotient"), який вираховується в контрольних та екзаменаційних роботах шляхом ділення кількості слів на кількість зроблених помилок, знайомий не кожній федеральній землі. Як учень і викладач німецької мови в Баварії, я ніколи не стикався з цими підрахунками", - заявив DW президент Німецької спілки вчителів (Deutscher Lehrerverband) Штефан Дюлль (Stefan Düll). Ця найбільша організація вчителів у Німеччині представляє інтереси близько 165 тисяч педагогів.

Оцінка правопису в німецьких школах викликає суперечки серед викладачів Фото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Однак для найпівнічнішої землі Німеччини відмова від коефіцієнта помилок - нововведення, і набуде воно чинності з нового навчального року. Його суть полягає в тому, що кількість помилок, тобто їхній підрахунок і співвідношення до загального обсягу роботи, більше не відіграватимуть такої великої ролі в оцінці роботи з німецької мови.

Натомість молоді люди мають отримувати якісний фідбек щодо тих помилок, які вони зробили - їхнього характеру та систематичності. Крім того, як наголосила міністерка освіти землі Шлезвіг-Гольштейн Карін Прін (Karin Prien), основу такого фідбеку становитиме "список критеріїв диференційованого аналізу, який міністерство наразі розробляє і надасть у користування вчителям до нового навчального року".

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Штефан Дюлль із Німецької спілки вчителів також уточнює: "Загалом зараз скрізь так. Вчителі виправляють помилки правопису, і це враховується при виставленні оцінки. Однак хід думки, аргументація та стиль есе чи міркування відіграють важливішу роль у загальній оцінці. Попри це, недостатній рівень грамотності може призвести до нижчого бала в загальній оцінці".

Як оцінюються роботи з німецької мови

Позаяк освіта в Німеччині перебуває у віданні земель, відмінності можна знайти навіть в установах однієї землі - у різного типу школах. Тому просто годі навести один-єдиний приклад, як оцінюється робота з німецької.

Ми взяли кілька робіт п'ятого класу німецької школи (це перший рік навчання в гімназії або в загальноосвітній школі після переходу з початкової школи) з німецької мови - різного рівня складності: від складання листа до підготовки щоденника про прочитану книгу. Оцінка грамотності в усіх роботах справді відіграє далеко не найголовнішу роль, але це не означає, що на уроках учням не кажуть про важливість дотримання орфографічних, пунктуаційних і граматичних правил.

У школах не перестали виправляти помилки, але вони більше не так суттєво впливають на підсумкову оцінку Фото: DW

Конкретний приклад: у таблиці критеріїв оцінювання однієї з робіт з німецької мови на "правопис і пунктуацію" відводиться 15 пунктів. Загальна кількість пунктів, яку учень може заробити, становить 75. Тобто на правопис і пунктуацію припадає п'ята частина (20 відсотків) у загальній оцінці. В іншій роботі, складнішій, на "мову" припадає чверть (25 відсотків) оцінки. При цьому на зміст припадає 50 відсотків, на форму викладу - 25 відсотків. Сам критерій "мова", поряд із граматикою, містить у собі ще й багатство словникового запасу, а також уміння застосовувати різні мовні конструкції.

Як наголошує президент Німецької спілки вчителів, "під час виправлення вчителі зважають, чи мають окремі учні або цілі групи в класі ті чи інші помилки в орфографії, граматиці та пунктуації. Виправлення в контрольних роботах та на іспитах, а також робота над помилками, яку проводять діти та підлітки, є важливою складовою навчання. Подальші кроки можуть включати в себе пропозицію вчителем окремим учням конкретних практичних завдань у певній царині або ж повторення конкретної теми, яка стосується орфографії, граматики чи пунктуації, усім класом".

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Німецькі викладачі впевнені, що повторення - ключ до успіху. "Що частіше діти та молоді люди стикаються з правильними формами слів і речень, то краще вони їх запам'ятовують. Тому як читання, так і самостійне письмо необхідно якомога більше практикувати в школі або задавати як домашнє завдання. Школи від самого початку послідовно роблять внесок у забезпечення рівних можливостей, якщо мовна підтримка в домашніх умовах неможлива. У повсякденному житті діти та молоді люди часто мають справу тільки з короткими повідомленнями в соціальних мережах і месенджерах, якщо вони, звісно, не надходять у вигляді голосового повідомлення або відео в TikTok", - каже Штефан Дюлль.

Чому рішення в Кілі викликало таку дискусію по всій країні

Ухвалене в Кілі рішення спричинило жваву дискусію у німецьких ЗМІ. Деякі експерти висловили думку, що йдеться про зниження стандартів, адже сама якість освіти і успішність учнів німецьких шкіл сильно впали. Мовляв, рівень грамотності учнів не дотягує, тому простіше заплющити очі на граматичні помилки та неправильну пунктуацію, - щоб не псувати загальної оцінки. Як аргументи було наведено дані програми PISA. Наприкінці 2023 року стали відомі результати Міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA) за 2022 рік. Висновок для Німеччини був гнітючим: рівень освіти німецьких школярів ще ніколи не був настільки низьким, як зараз.

У німецьких школах - складна система оцінювання. Підсумкова оцінка ставиться з урахуванням цілої низки чинників. Один із них - робота учня на уроці Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

У дискусії, що загострюється, було озвучено й думки, що, може, й справді не варто суворо оцінювати рівень грамотності. Адже вже зараз учні можуть скористатися допомогою штучного інтелекту. Штефан Дюлль наголошує, що граматику в Німеччині ніхто не скасовував: "Навіть за часів автокорекції та застосунків штучного інтелекту максимально правильна орфографія, граматика та пунктуація залишаються обов'язковими. Граматика та орфографія є основою для розуміння структури мови: без цих знань я не можу вільно формулювати аргументи чи розвивати свій особистий мовленнєвий стиль. Тому правильний правопис і граматика повинні, як і раніше, залишатися вимогою шкіл".

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На тлі дискусій із заявою виступила і Рада з німецького правопису (Rat für deutsche Rechtschreibung). Її голова Сабіне Кроме (Sabine Krome) висловила свою стурбованість тим, який вплив штучний інтелект чинить на грамотність. Через швидке поширення сучасних технологій люди втрачають навички грамотно і правильно висловлювати свої думки. При цьому, як підкреслює голова заснованого 2005 року об'єднання, правопис залишається візитною карткою текстів і відповідно мовленнєвих навичок. "Під час аналізу робіт учнів стало зрозуміло, що правопис є важливою складовою інших мовних компетенцій, які пов'язані з мисленням і розумінням тексту", - зазначила Сабіне Кроме в інтерв'ю німецьким ЗМІ.