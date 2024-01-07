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СуспільствоНімеччина

У німецьких містах відбулися проукраїнські акції

Валерій Сааков | Ольга Журавльова
7 січня 2024 р.

На тлі посилення ракетного терори РФ проти мирного населення в Україні у ФРН відбулися проукраїнські акції в низці міст. Учасники акції в Берліні вимагали озброїти Україну ракетами Taurus.

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Учасники проукраїнської акції в Берліні
Учасники проукраїнської акції в Берліні 6 січня 2024 рокуФото: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

У низці німецьких міст 5 й 6 січня пройшли демонстрації на підтримку України на тлі масованих ракетних обстрілів країни Росією.

Згідно з даними організаторів акцій у соцмережах, заходи відбулися у Берліні, Кельні, Дортмунді, Гамбурзі, Галле. Крім того, на 13 січня запланована демонстрація Мюнхені.

Учасники акції в Берліні вимагали ракети Taurus для України

У Берліні учасники проукраїнської акції зібралися перед будівлею відомства федерального канцлера. Організатором акції виступило об'єднання українців у Німеччині "Віче", повідомляє інформагенція dpa.

Учасники проукраїнської акції в Берліні
На акції в Берліні була багато плакатів, що засуджували агресію РФ проти УкраїниФото: Michael Kuenne/ZUMAPRESS/picture alliance

Мета заходу, що відбувався під гаслом "Україна у вогні, зупиніть російський терор", - привернути увагу до війни в Україні. Протестувальники закликали, зокрема, прискорити постачання зброї в Україну, включно з системами протиповітряної оборони, безпілотниками та далекобійними ракетами, насамперед німецькими системами Taurus.

Вони також закликали до ізоляції російських дипломатів, щоб перекрити їм доступ до міжнародних майданчиків і заморозити російські активи. Демонстранти наголошували на необхідності судового переслідування за кожне невинне втрачене життя та на важливості права України на самооборону.

Учасники проукраїнської акції в Берліні
Серед написів на плакатах був і "Врятуйте Київ" (крайній зліва)Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Мітингарі, багато з яких несли українські прапори, різко засудили дії РФ в Україні. Вони тримали плакати з різними закликами до підтримки України, як-от "Дайте Україні Taurus", "Україна мусить перемогти", "Зупиніть російський терор - дайте Україні зброю зараз", "Зупиніть Путіна", "Зупиніть російські бомби", "Зупиність геноцид в Україні".

Проукраїнська акція в Берліні
Багато мітингарів на заході в Берліні були загорнуті в українські прапориФото: Michael Kuenne/ZUMAPRESS/picture alliance

Окрім показу плакатів і жовто-блакитних прапорів, учасники виголошували палкі промови, в яких називали Росію терористичною державою.

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