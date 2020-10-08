У Німеччині зростає число довгожителів у віці понад 100 років

У Німеччині за останній час помітно зросло число людей старше 100 років. За даними Федерального статистичного управління, оприлюдненими у вівторок, 3 серпня, минулого року кількість таких осіб становила 20 465. Це на 3523 більше ніж у 2019 році. Частка людей віком понад 100 років наразі становить 0,025 відсотка від усього населення країни.

Це найвищий показник за останні десять років. Так, у 2010 році в Німеччині частка жителів у віці щонайменше 100 років становила 0,018 відсотка.

Переважна кількість людей у такому поважному віці - жінки. Вони становлять 80 відсотків цієї категорії осіб. Як повідомило статистичне управління, серед науковців тривають дискусії щодо того, які причини є вирішальними для того, що саме жінки живуть довше: спосіб життя чи генетичні чинники.

У цілому, на думку експертів відомства, збільшення середньої тривалості життя обумовлено ​​розвитком медицини та загальним покращенням умов життя. Наприклад, рівень дитячої смертності зараз у багато разів нижчий, ніж 100 років тому. Сьогодні на першому році життя помирає 0,3 відсотка дітей, тоді як у 1920 році цей показник був у 40 разів вищий.