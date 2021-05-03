 У Німеччині за крадіжку екзаменаційних білетів у школі засуджено трьох юнаків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2021

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У Німеччині за крадіжку екзаменаційних білетів у школі засуджено трьох юнаків

У Бамберзі випускники гімназії викрали з сейфа директора екзаменаційні завдання. Замінити білети довелося понад 30 тисячам випускників.

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Суд німецького міста Бамберг у понеділок, 3 травня, засудив двох колишніх учнів гімназії до дев'яти місяців, а одного - до шести місяців позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном у два роки.

Юнаків визнано винними у злочині, який вони вчинили у 18-річному віці, будучи учнями випускного класу однієї з гімназій Бамберга. У травні 2020 року юнаки проникли в кабінет директора гімназії та поцупили з сейфа завдання для підсумкових випускних іспитів з німецької, англійської та латинської мов. "Все починалося з бажання пригод, ми прагнули також визнання", - пояснювали в суді нині 19-річні хлопці, повідомляє інформагенція dpa.

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Суд визнав їх винними у пошкодженні майна та крадіжці з проникненням у приміщення. Утім, їхній вчинок мав ще один наслідок: 33 тисячам випукників баварських гімназій минулого року довелося змінювати завдання на випускні іспити, пояснили в міністерстві культури та освіти Баварії. 

У суді правопорушники вибачилися перед учнями, яким завдали незручностей, школою, директором та міністерством культури. Раніше вони вже відшкодували завдані матеріальні збитки. 

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У Німеччині освіта перебуває в компетенції федеральних земель, і у кожній з них діють свої власні закони про освіту. Загальним є те, що право на вступ до вищих навчальних закладів отримують тільки випускники гімназій або шкіл з прирівняними до них програмами навчання. За результатами випускних іспитів у гімназіях - "абітури" - учні отримують бали, які дозволяють їм брати участь у конкурсах на вступ до вищої школи.

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