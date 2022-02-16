У Німеччині вирішили виходити з пандемії поетапно

На нараді канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) з прем'єр-міністрами федеральних земель у середу, 16 лютого, схвалили стратегію поетапного скасування антиковідних обмежень.

"В останні місяці та тижні ми ухвалили рішення, які сприяли тому, що в порівнянні з сусідніми країнами Німеччина набагато краще впоралася з нинішньою хвилею інфекції", - заявив Шольц на пресконференції за підсумками наради.

Шольц: Ми захистили здоров'я людей і уникли локдауну

Канцлер додав: "Нашими заходами ми досягли того, чого хотіли: захистити здоров'я громадян, уникнути локдауну". В результаті, за його словами, з'явилася можливість відкрити оптимістичну перспективу - у три етапи скасувати значну частину карантинних обмежень, що досі діють у ФРН. "Після цих довгих двох років ми заслужили на те, щоб, нарешті, стало краще", - зазначив Шольц.

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Перший етап, який фактично вже почався, - це скасування будь-яких обмежень на особисті контакти для щеплених і тих, хто перехворів на COVID-19. Для невакцинованих чинні обмеження зберігаються до 19 березня: якщо хоч один дорослий учасник приватної вечірки не щеплений, то в гості можна запрошувати не більше двох осіб з іншого домогосподарства.

На цьому ж етапі скасовується контроль на вході до будь-яких магазинів, однак поки залишається необхідність носити в усіх магазинах захисну маску, бажано - FFP 2.

20 березня у ФРН почнеться (майже) колишнє життя

Другий етап розпочнеться 4 березня. З цього дня ходити у ресторани і перебувати в готелях зможуть не тільки щеплені та ті, хто перехворів, а й клієнти з актуальним негативним тестом на коронавірус. Обмеження залишаться для нічних клубів і дискотек: у них до певного часу пускатимуть лише двічі щеплених, причому, ще й з негативним тестом або бустерним щепленням.

На масові надрегіональні заходи, у тому числі, спортивні, що проводяться просто неба (наприклад, великі футбольні матчі) пускатимуть до 75 тисяч глядачів, але тільки щеплених, перехворілих, з бустерним щепленням або негативним тестом. У закриті приміщення - не більше шести тисяч і за умови заповнення не більше 60 відсотків глядацьких місць. Ті, хто на них сидітимуть, мають бути в захисних масках.

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Третій етап розпочнеться 20 березня. З цього дня "мають бути скасовані всі суттєві захисні заходи", якщо це дозволятиме ситуація у лікарнях. При цьому поки не уточнюється, які саме заходи Шольц і земельні прем'єри вважають "суттєвими".

Оглядачі зазначають, що 20 березня як дату для скасування обмежень обрали не випадково. Річ у тому, що німецький закон про епідеміологічний захист дозволяє запроваджувати карантинні обмеження лише до 19 березня 2022 року. Але учасники наради у канцлера, як і він сам, дали зрозуміти, що, наприклад, обов'язок носити захисні маски в деяких закритих приміщеннях та у громадському транспорті вони хотіли би зберегти, як і можливість вживати інших заходів.