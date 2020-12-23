 У Німеччині почало роботу федеральне відомство у закордонних справах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2021

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Новини

У Німеччині почало роботу федеральне відомство у закордонних справах

Нове федеральне відомство у закордонних справах візьме на себе частину функцій, які раніше виконувало міністерство закордонних справ Німеччини.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас повідомив про початок роботи нового федерального відомства

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас повідомив про початок роботи нового федерального відомства

У Німеччині в понеділок, 4 січня, в місті Бранденбург-на-Гафелі офіційно почало роботу нове федеральне відомство к закордонних справах (Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten), яке візьме на себе частину функцій, які раніше виконувало МЗС країни. "Уперше за 150-річну історію міністерства закордонних справ з'явився орган, який виконує спеціалізовані завдання з міжнародним виміром", - заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) на віртуальній пресконференції з нагоди відкриття.

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Як повідомляється, центральним завданням нового відомства буде обробка візових заяв. Таким чином МЗС ФРН хоче зменшити навантаження на свої представництва за кордоном, адже очікується, що в майбутньому до Німеччини прибуватиме більше кваліфікованих працівників. Маас також підкреслив, що час обробки заяви на робочу візу завдяки запуску нової установи має істотно скоротитися.

Крім того, нове федеральне відомство буде відповідати за управління персоналом, нерухомість за кордоном та забезпечення фінансування програм з гуманітарної допомоги та попередження криз.

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Федеральна рахункова палата раніше неодноразово закликала МЗС утриматися від виконання непрофільних завдань, наголошуючи при цьому на постійному збільшенні "гуманітарно-антикризового" бюджету, який зріс із 70 мільйонів євро у 2006 році до 2,5 мільярда євро у 2020 році. 

До кінця 2021 році в федеральному відомстві у закордонних справах працюватиме понад 300 співробітників, а до 2025 року - вже близько тисячі. Передбачається, що персонал установи не буде підлягати обов'язковий ротації, як це зазвичай практикується у МЗС.

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