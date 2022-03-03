У Німеччині очікують до 225 тисяч біженців з України

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини дня 5 березня читайте тут.

DW стежить за подіями суботи, 5 березня (час київський).

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Понад 10 мільярдів гривень зібрано на підтримку української армії та гуманітарну допомогу. Про це повідомив Національний банк України. Гроші переказували на спеціальний рахунок для допомоги армії та рахунок міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб. Кошти надійшли як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та інших країн. З цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 5,7 мільярда гривень, зокрема на потреби Національної гвардії та міністерства оборони України.

++15.54++

Безпечного "зеленого коридору" в Енергодарі сьогодні немає. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі. "Уряд з міжнародними організаціями опрацьовують його створення. Енергодар знаходиться в пріоритеті", - написав Орлов. Він повідомив, що міська влада знову повернулася до будівлі виконкому. Мер закликав громадян не користуватись особистим автотранспортом та прибрати його з дороги, щоб він не заважав роботі рятувальних служб. Орлов нагадав, що комендантська година в Енергодарі з 18.00 до 05.30 і повідомив, що в місті запускається система опалення. "Можуть бути повітряні "пробки" та пориви, адже ми фактично заново запустили всю систему опалення", - написав мер. Раніше в Енегродарі, що розташований поруч із Запорізькою АЕС, тривали інтенсивні бойові дії.

++15.34++

Федеральне міністерство внутрішніх справ ФРН очікує, що до 225 тисяч людей, які втікають від війни РФ в Україні, будуть шукати захисту в Німеччині. Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag. Повідомляється, що міністерство опирається на дані Міжнародної організації з міграції (МОМ).

++14:59++

На Миколаївщині в суботу, 5 березня, українські війська ліквідували 4 російські гвинтокрили. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. "Щойно, на Миколаївщині, морські піхотинці разом з побратимами з Оперативного командування"Південь" збили чотири гвинтокрили противника, при цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці", - наголосив командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

++14:40++

Станом на 5 березня федеральна поліція Німеччини зареєструвала 27 491-го біженця від війни в Україні. Про це повідомив представник німецького міністерства внутрішніх справ. За його словами, реальна кількість українських біженців у ФРН може бути більшою, адже дані поліції не враховують тих, хто перетнув кордони Німеччини з інших країн ЄС. "Оскільки немає прикордонного контролю, кількість біженців може бути вищою", - зазначено у повідомленні. За оцінкою УВКБ ООН, станом на 4 березня з України виїхало понад 1,25 мільйона людей, з них левова частка - до Польщі.

++14:20++

Німецькі суспільно-правові телеканали ARD і ZDF тимчасово припиняють мовлення з московської студії в Росії. Про це повідомили у пресслужбі Westdeutsche Rundfunk (WDR). Таке рішення, пояснили у WDR, німецькі мовники ухвалили після ухвалення нового закону, що обмежує роботу ЗМІ у Росії. При цьому ARD і ZDF з інших студій продовжать "всебічно інформувати аудиторію про події, що відбуваються в Росії та Україні", - йдеться уповідомленні. Низка міжнародних ЗМІ раніше заявили, що повністю або частково припинять роботу в країні. Зокрема, американська телекомпанія CNN, британська BBC, канадська телекомпанія CBC і американське інформаційне агентство Bloomberg.

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