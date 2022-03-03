У Німеччині очікують до 225 тисяч біженців з України

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - першої половини дня 5 березня читайте тут.
DW стежить за подіями суботи, 5 березня (час київський).
++16.07++
Понад 10 мільярдів гривень зібрано на підтримку української армії та гуманітарну допомогу. Про це повідомив Національний банк України. Гроші переказували на спеціальний рахунок для допомоги армії та рахунок міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб. Кошти надійшли як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та інших країн. З цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 5,7 мільярда гривень, зокрема на потреби Національної гвардії та міністерства оборони України.
++15.54++
Безпечного "зеленого коридору" в Енергодарі сьогодні немає. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі. "Уряд з міжнародними організаціями опрацьовують його створення. Енергодар знаходиться в пріоритеті", - написав Орлов. Він повідомив, що міська влада знову повернулася до будівлі виконкому. Мер закликав громадян не користуватись особистим автотранспортом та прибрати його з дороги, щоб він не заважав роботі рятувальних служб. Орлов нагадав, що комендантська година в Енергодарі з 18.00 до 05.30 і повідомив, що в місті запускається система опалення. "Можуть бути повітряні "пробки" та пориви, адже ми фактично заново запустили всю систему опалення", - написав мер. Раніше в Енегродарі, що розташований поруч із Запорізькою АЕС, тривали інтенсивні бойові дії.
++15.34++
Федеральне міністерство внутрішніх справ ФРН очікує, що до 225 тисяч людей, які втікають від війни РФ в Україні, будуть шукати захисту в Німеччині. Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag. Повідомляється, що міністерство опирається на дані Міжнародної організації з міграції (МОМ).
++14:59++
На Миколаївщині в суботу, 5 березня, українські війська ліквідували 4 російські гвинтокрили. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. "Щойно, на Миколаївщині, морські піхотинці разом з побратимами з Оперативного командування"Південь" збили чотири гвинтокрили противника, при цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці", - наголосив командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.
++14:40++
Станом на 5 березня федеральна поліція Німеччини зареєструвала 27 491-го біженця від війни в Україні. Про це повідомив представник німецького міністерства внутрішніх справ. За його словами, реальна кількість українських біженців у ФРН може бути більшою, адже дані поліції не враховують тих, хто перетнув кордони Німеччини з інших країн ЄС. "Оскільки немає прикордонного контролю, кількість біженців може бути вищою", - зазначено у повідомленні. За оцінкою УВКБ ООН, станом на 4 березня з України виїхало понад 1,25 мільйона людей, з них левова частка - до Польщі.
++14:20++
Німецькі суспільно-правові телеканали ARD і ZDF тимчасово припиняють мовлення з московської студії в Росії. Про це повідомили у пресслужбі Westdeutsche Rundfunk (WDR). Таке рішення, пояснили у WDR, німецькі мовники ухвалили після ухвалення нового закону, що обмежує роботу ЗМІ у Росії. При цьому ARD і ZDF з інших студій продовжать "всебічно інформувати аудиторію про події, що відбуваються в Росії та Україні", - йдеться уповідомленні. Низка міжнародних ЗМІ раніше заявили, що повністю або частково припинять роботу в країні. Зокрема, американська телекомпанія CNN, британська BBC, канадська телекомпанія CBC і американське інформаційне агентство Bloomberg.
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Війна в Україні - 03.03.2022
За перший тиждень від початку російської воєнної агресії Україну, за даними ООН, вимушені були покинути вже понад одного мільйона біженців - одна з перших новин, з яких розпочався ранок восьмого дня війни. Це фото зроблене на вокзалі в Києві напередодні - 2 березня.
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Війна в Україні - 03.03.2022
Щоб допомогти людям з України, потяги із сусідньої Польщі в Німеччині зустрічають добровольці. Ця фотографія зроблена в Берліні. Біженці можуть отримати безкоштовні квитки для продовження поїздки до родичів чи знайомих. Кому їхати далі нікуди, допомагають дістатися пунктів прийому та тимчасового розміщення.
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Війна в Україні - 03.03.2022
В іншому напрямку. Чоловіки-добровольці повертаються в Україну з-за кордону, щоб захищати країну зі зброєю в руках. Ця фотографія зроблена 2 березня на польсько-українському кордоні біля села Медика.
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Війна в Україні - 03.03.2022
Зруйнований житловий будинок у селищі Бородянка Бучанського району Київської області, 3 березня.
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Війна в Україні - 03.03.2022
Село Горенка під Києвом було засновано 1552 року. До початку війни в ньому мешкало близько п'яти тисяч людей. Внутрішнє подвір'я одного з будинків після обстрілу, 2 березня.
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Війна в Україні - 03.03.2022
81-річний мешканець цього села - вчитель французької мови Петро Виєрко - готовий захищати свій будинок та близьких у Горенці зі зброєю в руках.
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Війна в Україні - 03.03.2022
Мати з немовлям у бомбосховищі в Києві, 2 березня. Дівчинка з'явилася на світ у підвалі лікарні, який став під час війни пологовим відділенням.
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Війна в Україні - 03.03.2022
Російська військова техніка десь на території України. Фото міністерства оборони РФ, 3 березня. Напередодні в Москві вперше опублікували офіційні дані про втрати в армії - на порядок нижче за цифри, які називає українська влада. Декілька сотень або вже кілька тисяч. Перевірити ці дані за умов бойових дій неможливо.
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Війна в Україні - 03.03.2022
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні намагається отримувати та збирати інформацію про жертви серед цивільного населення. За даними на 1 березня, від початку війни в Україні загинуло понад двісті мирних жителів, понад п'ятсот людей отримали поранення. На фотографії - руйнування в місті Ірпінь у Київській області, 2 березня.
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Війна в Україні - 03.03.2022
На знак підтримки та солідарності спадкоємець британського престолу принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали українську православну церкву та громаду в Лондоні, 2 березня.
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Війна в Україні - 03.03.2022
У четвер, 3 березня, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) змінив ухвалене напередодні рішення про допуск спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор у Пекіні у нейтральному статусі та відсторонив їх від участі у цих змаганнях. Президент МПК Ендрю Парсонс наголосив: "Зрозуміло, що ситуація, що швидко загострюється, поставила нас в унікальне й неможливе становище безпосередньо перед початком Ігор".
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Війна в Україні - 03.03.2022
Країни ЄС реалізують санкції щодо найближчого оточення російського керівництва. За даними Forbes, у Гамбурзі заарештовано 156-метрову яхту Dilbar Алішера Усманова. Вона перебуває в цьому місті на ремонті з жовтня 2021 року. Пізніше влада Франції повідомила про конфіскацію яхти Amore Vero, раніше - "Принцеса Ольга", що належить Ігорю Сечіну.
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Війна в Україні - 03.03.2022
Вранці 3 березня було оголошено про рішення Ради директорів "Эхо Москвы" ліквідувати радіостанцію та її сайт. Головний редактор Олексій Венедиктов повідомив про це у своєму Telegram-каналі. Раніше Роскомнадзор заблокував сайти радіостанції "Эхо Москвы" та телеканалу "Дождь" через висвітлення війни проти України, що не влаштовує російську владу.
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Війна в Україні - 03.03.2022
У Росії продовжуються акції протесту. За даними правозахисного проєкту "ОВД-Инфо", лише 2 березня на них по всій країні було затримано понад 700 людей. Цю фотографію зроблено в Санкт-Петербурзі.
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Війна в Україні - 03.03.2022
Молитва за мир у Ватикані в Попільну середу - перший день Великого посту. "Той, хто веде війну, забуває про людяність, не виходить від народу, не бачить конкретного життя людей, а ставить приватні інтереси та владу понад усе. Він покладається на диявольську та збочену логіку зброї, яка максимально далека від Божої волі", - заявив Папа Франциск кілька днів тому, оголошуючи про акцію.
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Війна в Україні - 03.03.2022
Кольори національного прапора України - в усьому світі. З багатьох таких фотографій сьогодні ми вибрали цю - з американського Лос-Анджелеса.
Автор: Микола Пермяков