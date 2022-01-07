У Німеччині майже вдвічі більше довіряють Україні, ніж Росії

У Німеччині значно зменшився рівень довіри до Росії, свідчать опубліковані в четвер, 6 січня, результати опитування громадської думки Deutschlandtrend, яку на замовлення телеканалу ARD та видання Die Welt провів берлінський інститут Infratest dimap.

Лише кожен шостий житель Німеччини (17 відсотків опитаних), як і раніше, вважає Росію надійним партнером. Це на 11 відсоткових пунктів менше за результати аналогічного опитування 2019 року. Водночас Україну надійним партнером вважають майже вдвічі більше опитаних (30 відсотків).

Ще нижче впав рівень довіри до Китаю - йому наразі довіряє навіть менше, ніж кожен десятий житель Німеччини (7 відсотків - це на 21 відсотковий пункт менше 2019-го).

Зросла довіра німців до США

На цьому тлі помітно покращилось ставлення до Сполучених Штатів Америки (США) після приходу до влади президента Джо Байдена. США зараз знову вважають надійним партнером ФРН 56 відсотків опитаних, що на 37 відсоткових пунктів вище за показник 2019 року і в цілому є схожим до того, як німці ставилися до США наприкінці правління Барака Обами.

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Аналогічне опитування 2017 року засвідчило, що після приходу в Білий дім Дональда Трампа лише 22 відсотки німців стали вважати, що Вашингтон заслуговує на довіру.

Серед європейських країн найбільшою довірою німців нині користується Франція (81 відсоток). Рівень довіри до Великої Британії хоч і зріс порівняно з 2019 роком на дев'ять відсоткових пунктів і досяг 46 відсотків, але все одно перебуває нижче, ніж до "Brexit".