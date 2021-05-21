У Німеччині мають намір заборонити прапори ХАМАСу

Обидві фракції Бундестагу, які входять до правлячої коаліції, - блоку партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) - висловилися за заборону в Німеччині прапора палестинського радикального ісламістського руху ХАМАС, який визнано у ФРН терористичним.

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"Ми не хочемо, щоб на німецькій землі майоріли прапори терористичних організацій", - прокоментував цю ініціативу заступник голови фракції блоку ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei) в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 20 червня. За словами політика, заборона прапора ХАМАС на території Німеччини могла б стати чітким сигналом для ізраїльтян, які проживають у ФРН.

"Я вітаю єдину позицію з блоком ХДС/ХСС щодо заборони пропаганди також і тих організацій, які перебувають у списку терористичних у ЄС", - зауважив у коментарі агенції dpa заступник голови фракції СДПН Дірк Візе (Dirk Wiese).

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Планується, що відповідна норма доповнить статтю Кримінального кодексу Німеччини, в якій закріплена заборона на розповсюдження засобів пропаганди організацій, діяльність яких є антиконституційною.

З ініціативи ХДС/ХСС і СДПН цей пункт може бути доповнений забороною на символіку організацій, які визнані терористичними у Євросоюзі. Крім ХАМАСу, в разі ухвалення змін, під цю заборону потрапить атрибутика ліворадикальної палестинської організації PFLP, що має прихильників і в Німеччині.

Речник фракції ХДС/ХСС підтвердив інформагенції dpa, що депутати мають намір проголосувати за відповідне рішення ще до літніх канікул.

Під час ескалації палестино-ізраїльського конфлікту на Близькому Сході, що мала місце в травні, уряд Німеччини засудив ракетні удари, завдані угрупованням ХАМАС по Ізраїлю з Сектора Гази, як "терористичні атаки".

На тлі нового витка насильства в Ізраїлі у цей час містами Німеччини прокотилася хвиля антиізраїльських протестів, учасники яких приносили з собою, зокрема, атрибутику руху ХАМАС.