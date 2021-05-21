У Німеччині мають намір заборонити прапори ХАМАСу

Обидві фракції Бундестагу, які входять до правлячої коаліції, - блоку партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) - висловилися за заборону в Німеччині прапора палестинського радикального ісламістського руху ХАМАС, який визнано у ФРН терористичним.
Читайте також: ХАМАС: що це за радикально-ісламістський рух і хто його підтримує
"Ми не хочемо, щоб на німецькій землі майоріли прапори терористичних організацій", - прокоментував цю ініціативу заступник голови фракції блоку ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei) в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 20 червня. За словами політика, заборона прапора ХАМАС на території Німеччини могла б стати чітким сигналом для ізраїльтян, які проживають у ФРН.
"Я вітаю єдину позицію з блоком ХДС/ХСС щодо заборони пропаганди також і тих організацій, які перебувають у списку терористичних у ЄС", - зауважив у коментарі агенції dpa заступник голови фракції СДПН Дірк Візе (Dirk Wiese).
Читайте також: У Раді пропонують визнати ХАМАС терористичною організацією
Планується, що відповідна норма доповнить статтю Кримінального кодексу Німеччини, в якій закріплена заборона на розповсюдження засобів пропаганди організацій, діяльність яких є антиконституційною.
З ініціативи ХДС/ХСС і СДПН цей пункт може бути доповнений забороною на символіку організацій, які визнані терористичними у Євросоюзі. Крім ХАМАСу, в разі ухвалення змін, під цю заборону потрапить атрибутика ліворадикальної палестинської організації PFLP, що має прихильників і в Німеччині.
Речник фракції ХДС/ХСС підтвердив інформагенції dpa, що депутати мають намір проголосувати за відповідне рішення ще до літніх канікул.
Під час ескалації палестино-ізраїльського конфлікту на Близькому Сході, що мала місце в травні, уряд Німеччини засудив ракетні удари, завдані угрупованням ХАМАС по Ізраїлю з Сектора Гази, як "терористичні атаки".
На тлі нового витка насильства в Ізраїлі у цей час містами Німеччини прокотилася хвиля антиізраїльських протестів, учасники яких приносили з собою, зокрема, атрибутику руху ХАМАС.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Операція "Вартовий мурів"
Ізраїльська армія продовжує операцію "Вартовий мурів" проти радикальних ісламістських угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад" у Секторі Гази. На цьому етапі задіяна головно авіація, однак у армійському командуванні не виключають, що наступним етапом може стати наземна фаза операції.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Мобілізація резервістів
Ізраїльська армія стягує до кордону зі Секторм Гази бойову техніку та війська. Міністр оборони Бені Ганц оголосив про мобілізацію 9 тисяч резервістів. Востаннє масштабні наземні операції у Газі ізраїльська армія проводила у 2008-2009 та 2014 роках.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кривавий схід сонця
Стовпи диму здіймаються над Хан-Юнісом у Секторі Гази. Насильство у близькосхідному конфлікті поновилося і набирає обертів вже кілька днів.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Безпорадна втеча
У вівторок багато палестинців у Газі шукали прихистку від повітряних ударів ізраїльської авіації, які та завдавала у відповідь на масовані ракетні атаки. Сторони повідомляють про загиблих і поранених.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Руйнування у Газі
В ізраїльському командуванні запевняють, що перед завданням кожного точкового удару по об'єктах у Газі попередньо сповіщають цивільних про евакуацію. Ударів було завдано по багатоповерхових комплексах, де розташовувалися робочі приміщення бойовиків або приватні помешкання ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях
ХАМАС, який де-факто перебуває при владі у Секторі Гази з 2007 року, в ніч на середу випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет
Експерти часто наголошують, що система ППО "Залізний купол" не здатна забезпечити "герметичного захисту". Тому щоразу, коли виє сирена, що сповіщає про ракетний обстріл, ізраїльтяни мерщій кидаються до захисного приміщення: домашнього захищеного простору (МАМАД), бомбосховища або, у крайньому разі, на сходовий проліт. Обстріли не припиняються і вночі.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Небезпека з неба
Не меншу загрозу життю становлять шрапнель, уламки ракет та небезпека обвалення. На фото видно руйнування будинку у містечку Єгуд, розташованого недалеко від міжнародного аеропорту ім. Бен-Гуріона. Для захисту головних повітряних воріт країни також довелося задіяти системи ППО. Українському літаку, що у ці хвилини збирався заходити на посадку у Тель-Авіві, довелося екстрено сідати на Кіпрі.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Якщо поруч немає, де сховатися
Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?
Несподіванкою стали сутички між арабами та євреями, а також арабською молоддю і поліцією у містах зі змішаним населянням - Рамле, Лоді, Акко, Хайфі, звідки повідомляли про вандалізм, стрілянину, підпали та інші безчинства. Деякі з цих міст у минулому слугували моделлю мирного співіснування двох громад. У Лоді (на фото) оголошено надзвичайний стан, до міста ввели сили прикордонної поліції (МАГАВ).
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Каміння і сльозогінний газ у Хевроні
Неспокійно і на Західному березі Йордану, зокрема у Хевроні, де також не обходиться без сутичок між палестинською молоддю та ізраїльськими силами безпеки. Демонстранти атакують камінням, ізраїльські армійці найчастіше застосовують сльозогінний газ.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Економічні збитки і шкода довкіллю
По обидва боки завдано значної економічної шкоди, унаслідок обстрілу зайнявся нафтовий резервуар поблизу Ашкелона. Приводом для нового спалаху насильства став конфлікт довкола прав на нерухомість і можливого силового виселення кількох арабських сімей у кварталі Шейх-Джарах у східному районі Єрусалима.
-
Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Скільки це ще триватиме?
Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.
Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський