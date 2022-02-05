У Німеччині готують танк для акції на кордоні України та РФ

Німецький художник Міхаель Фішер, який працює під творчим псевдонімом Фішер-Арт (Michael Fischer-Art), створює у своїй майстерні під Лейпцигом танк у кольорах російського та українського прапорів. Він хоче задіяти артоб'єкт у символічній антивоєнній акції митців, яку планують провести на кордоні двох держав.

Танк як символ людського єднання?

Художник, який працює у стилі поп-арт, назвав свій майбутній витвір "Frühlingspanzer" (дослівно - "весняний танк"). За словами автора, він має символізувати взаєморозуміння та людське єднання.

"Це актуально, зокрема, і для російсько-українського конфлікту. Росія - територія, Україна - територія, є німецький простір, американський простір. І це має функціонувати разом, а не бути спрямованим один проти одного", - пояснив Фішер у розмові з DW .

Раніше він створив для російського села під назвою Лейпциг, яке розташоване на Уралі, копію пам'ятника Битві народів, встановленого в німецькому Лейпцигу на згадку про битву 1813 року, внаслідок якої коаліція російських, австрійських, пруських та шведських військ розбила армію Наполеона.

Демонстрація за мирне співіснування

Завершити роботу над об'єктом художник планує за 10 днів. Свій твір Міхаель Фішер-Арт має намір використати в акції, яка має відбутися на російсько-українському кордоні на початку березня.

У заході візьмуть участь митці, у тому числі з Росії та України. Вони хочуть зробити демонстрацію на підтримку мирного співіснування. Акція не передбачає великої кількості учасників, уточнив митець.

Художник, який працює у стилі попарт, назвав свій твір "Frühlingspanzer" (дослівно - "весняний танк")

Історія з "танком"

Frühlingspanzer - не перший артоб'єкт, основою якого став справжній бойовий танк. У Німеччині відома історія з "танком миру". У 2007 році Міхаель Фішер-Арт розписав військову техніку, і твір виставляли в кількох місцях, зокрема перед Бранденбурзькою брамою в Берліні.

У розмові з DW Фішер-Арт заявив, що для акції на російсько-українському кордоні він розмальовує не той танк, а інший. Для нового твору він придбав старий британський танк.

Соціально-критичний підхід у мистецтві

Міхаель Фішер-Арт народився у Лейпцигу. Художник декларує соціально-критичний підхід до навколишнього світу, створює скульптури, розмальовує фасади будівель, мости, дитячі майданчики та інші об'єкти.

Серед робіт Фішера - розпис у будівлі лекційної зали у Дрезденському технічному університеті, фонтан Comic-Brunnen у Франкфурті-на-Одрі, а також будинки Fischer-Art-Haus у Зебниці та Лейпцигу.

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