За рік після запровадження заборони на гучні проходи вантажних потягів у Німеччині фіксують зниження рівня "залізничного шуму". Про це свідчать оприлюднені у суботу, 13 листопада, об'єднанням Allianz pro Schiene дані досліджень федерального управління залізниць на 19-ти станціях. Так, протягом останніх двох з половиною років в Німеччині з 56 до 90 відсотків збільшилась кількість вантажних потягів, які спричиняють силу звуку, меншу 86 децибел.

У Німеччині у вересні цього року було зареєстровано 137 тисяч вантажних вагонів з новими шумопригнічуючими гальмовими колодками, що на 39 відсотків більше, ніж наприкінці 2019 року. Ці рухомі склади мають силу звуку на майже 10 децибел меншу, ніж їх попередники.

Водночас досі у майже кожному десятому зареєстрованому вагоні використовуються звичайні чавунні гальмові колодки, які є надзвичайно гучними.

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Користь для здоров'я

Німеччина є першою в ЄС країною, яка наклала заборону на використання особливо гучних вантажних вагонів. В інших країнах блоку на окремих ділянках залізниць така заборона набере чинності з грудня 2024 року. До цього Єврокомісія надасть фінансову допомогу залізничним підприємствам для переходу на безшумні гальмові колодки. Очікується, що це покращить якість та безпеку життя понад 55 мільйонів громадян ЄС. Адже високий рівень шуму спричиняє велику кількість проблем зі здоров'ям - від тривоги та розладів сну до серцево-судинних захворювань.

Вважається, що з набранням чинності заборони мешканці населених пунктів поблизу залізниці більш сприятливо ставитимуться до розбудови залізничних шляхів. Так, тільки Deutsche Bahn має намір найближчими роками збільшити вантажні перевезення на 80 відсотків. Потяги мають транспортувати 25 відсотків усіх вантажів на противагу нинішнім 18 відсоткам. Очікується, що щороку таким чином можна буде відмовитись від використання 13 мільйонів вантажівок, що матиме позитивний вплив на стан екології.