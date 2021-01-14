У Німеччині 19 січня вирішуватимуть щодо посилення локдану

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та очільники урядів федеральних земель 19 січня проведуть екстрену нараду щодо можливого посилення карантинних заходів у країні. Про це у п'ятницю, 15 січня, заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Раніше засідання було заплановане на 25 січня, втім, враховуючи поширення в Німеччині мутованого коронавірусу та й надалі високе число інфікованих і померлих, його вирішили провести раніше.

З огляду на загострення ситуації необхідні подальші заходи для обмеження контактів, зазначив Зайберт. Для цього уряд радитиме компаніям максимально переводити людей на роботу з дому. Також необхідно зменшити число пасажирів у громадському транспорті. Утім, про повну зупинку роботи транспорту не йдеться, наголосив Зайберт.

Метою уряду залишається зниження числа нових випадків інфікування до 50-ти на 100 тисяч населення упродовж семи днів. "На даний момент ми недостатньо швидкі на шляху досягнення цього показника", - зазначив Зайберт, цитує інформагенція dpa. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), наразі цей показник в середньому по країні становить 146 випадків. Найвищим він був 22 грудня - 197,6.

Утім, ситуація з інфікуванням в окремих федеральних землях дуже різниться. Загалом у Німеччині з початку пандемії, за даними RKI, зафіксували вже понад 2 мільйони випадків зараження коронавірусом, померли майже 45 тисяч осіб, в яких підтвердили інфікування. Лише за останню добу зафіксували 1113 летальних випадків.

З середини грудня в Німеччині не працюють роздрібні магазини, розважальні заклади та підприємства сфери послуг, ресторани і кафе ще з початку листопада продають їжу лише на винос. Школи і дитячі садочки за деякими винятками також закриті.

З 10 січня у Німеччині ще більше обмежили контакти: дозволено зустрічатися лише з однією особою, яка мешкає окремо. В тих регіонах, де спостерігається понад 200 заражень на 100 тисяч осіб упродовж тижня, людям заборонено віддалятися від місця проживання на відстань понад 15 кілометрів. Винятки передбачені тільки для поїздок з поважних причин. Чинні обмеження діють до кінця січня.