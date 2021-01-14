 У Німеччині 19 січня вирішуватимуть щодо посилення локдану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині 19 січня вирішуватимуть щодо посилення локдану

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та очільники земельних урядів 19 січня обговорять можливе посилення карантинних заходів у країні. Уряд прагне ще більше скоротити соціальні контакти.

Німецький уряд має намір ще більше скоротити соціальні контакти, посиливши обмеження

Німецький уряд має намір ще більше скоротити соціальні контакти, посиливши обмеження

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та очільники урядів федеральних земель 19 січня проведуть екстрену нараду щодо можливого посилення карантинних заходів у країні. Про це у п'ятницю, 15 січня, заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Раніше засідання було заплановане на 25 січня, втім, враховуючи поширення в Німеччині мутованого коронавірусу та й надалі високе число інфікованих і померлих, його вирішили провести раніше.

З огляду на загострення ситуації необхідні подальші заходи для обмеження контактів, зазначив Зайберт. Для цього уряд радитиме компаніям максимально переводити людей на роботу з дому. Також необхідно зменшити число пасажирів у громадському транспорті. Утім, про повну зупинку роботи транспорту не йдеться, наголосив Зайберт.

Метою уряду залишається зниження числа нових випадків інфікування до 50-ти на 100 тисяч населення упродовж семи днів. "На даний момент ми недостатньо швидкі на шляху досягнення цього показника", - зазначив Зайберт, цитує інформагенція dpa. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), наразі цей показник в середньому по країні становить 146 випадків. Найвищим він був 22 грудня - 197,6.

Утім, ситуація з інфікуванням в окремих федеральних землях дуже різниться. Загалом у Німеччині з початку пандемії, за даними RKI, зафіксували вже понад 2 мільйони випадків зараження коронавірусом, померли майже 45 тисяч осіб, в яких підтвердили інфікування. Лише за останню добу зафіксували 1113 летальних випадків.

З середини грудня в Німеччині не працюють роздрібні магазини, розважальні заклади та підприємства сфери послуг, ресторани і кафе ще з початку листопада продають їжу лише на винос. Школи і дитячі садочки за деякими винятками також закриті.

З 10 січня у Німеччині ще більше обмежили контакти: дозволено зустрічатися лише з однією особою, яка мешкає окремо. В тих регіонах, де спостерігається понад 200 заражень на 100 тисяч осіб упродовж тижня, людям заборонено віддалятися від місця проживання на відстань понад 15 кілометрів. Винятки передбачені тільки для поїздок з поважних причин. Чинні обмеження діють до кінця січня.

Дивитись відео 01:38

Німці атакували лижні курорти: через сніг і локдаун (05.01.2021)

Також за темою

Deutschland Berlin Angela Merkel

Локдаун у Німеччині можуть посилити, Меркель прагне екстреної наради 14.01.2021

Очільники урядів німецьких земель та канцлерка вже наступного тижня мають обговорити подальше посилення карантинних обмежень у країні. Ситуація загострюється через поширення мутованого вірусу.

Ukraine Viktor Lyashko

МОЗ не наполягатиме на продовженні суворого карантину - Ляшко 14.01.2021

Після завершення суворого карантину 25 січня в регіонах з локальними спалахами захворювання коронавірусом планується запроваджувати адаптивний карантин, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Lockdown I Köln I Wenige Passanten in der Innenstadt

Коронавірус: локдаун у Німеччині подовжать до Великодня? 14.01.2021

Локдаун через пандемію COVID-19 у Німеччині подовжили до кінця січня. Але показники заражень коронавірусом залишаються високими. Через це в країні серйозно розмірковують про посилення і подовження обмежень.

Реклама

Докладно

Вікіпедія з'явилася в 2001 році

Факти, які варто знати про "Вікіпедію"

Онлайн-довіднику "Вікіпедія" виповнилося 20 років. DW зібрала шість фактів, які варто знати про нього.  

Мітинг біля полтавської ОДА проти зростання тарифів ЖКГ

Чим загрожує ручне управління цінами на газ

Уряд України обмежує газові ціни. Від цього виграють олігархи і монополії, застерігають оглядачі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  