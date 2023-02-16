Напад з фекаліями на критика: балетмейстера у ФРН звільнили

У фойє Ганноверського оперного театру балетмейстер обмазав обличчя критикині газети FAZ собачими фекаліями. Проти нього відкрили кримінальне розслідування за підозрою в нанесенні тілесних ушкоджень і словесних образ.

Ганноверська опера у четвер, 16 лютого, повідомила, що розриває "за взаємною згодою" контракт із режисером балету Марко Ґьоке (Marco Goecke) після того, як він вимазав собачими фекаліями обличчя газетної критикині, чиї рецензії йому не подобалися.

Інцидент стався в суботу, 11 лютого. Під час прем'єри балету "Віра-Любов-Надія" (Glaube-Liebe-Hoffnung) Ґьоке перестрів у фойє опери критикиню газети Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Вібке Гюстер (Wiebke Huester) і розмазав їй по обличчю вміст мішка з фекаліями.

Свої дії балетмейстер пояснив тим, що був розлючений негативною рецензією на іншу його роботу, опублікованою того ж дня. Він також погрожував заборонити критикині відвідувати Ганноверську оперу та звинувачував жінку в тому, що вона "роками кидала у мене лайно".

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Сумнівні вибачення

У понеділок, 13 лютого, керівництво оперного театру відсторонило Ґьоке від посади та закликало його "вичерпно" вибачитися і дати пояснення. Пізніше режисер опублікував заяву, в якій описав свою поведінку як "абсолютно неприйнятну", але сказав, що діяв "у гарячці моменту", страждаючи від "нервового перенапруження", яке стало результатом двох прем'єр поспіль.

При цьому він знову звинуватив Гюстер в написанні "часто неприємних відгуків". "Я прошу вибачення за те, що я зрештою вибухнув, але я також прошу певного розуміння принаймні щодо причин, чому це сталося", - зазначив Ґьоке.

Після цього критикиня заявила, що була вдруге "шокована" словами режисера. "Що це мало бути за перепрошення? Це - виправдання", - цитує її німецьке агентство dpa.

Вона також повідомила, що подала скаргу в поліцію Ганновера через напад і наклеп. Як повідомив речник місцевої поліції, проти Ґьоке вже розпочали кримінальне розслідування за підозрою в нанесенні тілесних ушкоджень і словесних образ, зазначає агенція Reuters.

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