У ФРН зросла злочинність, пов'язана з контрабандою людей

У 2022 році німецька поліція затримала за підозрою в контрабанді людей 2728 осіб - майже на 600 більше, ніж роком раніше. Цього року українці поки що - другі серед контрабандистів.

У Німеччині в 2022 році зросла кількість затримань за звинуваченням у контрабанді людей. Про це в суботу, 14 жовтня, повідомляють видання медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) із посиланням на відповідь правоохоронців на депутатський запит лідера фракції Лівої партії в Бундестазі Дітмара Барча (Dietmar Bartsch).

У 2022 році в Німеччині затримали 2728 осіб за підозрою в контрабанді людей. У 2021-му їхня кількість становила 2132 людини. З початку нинішнього року до 31 серпня поліція затримала вже 1683 підозрюваних.

Читайте також: Смертельна ДТП у Баварії: фургон з нелегалами тікав від поліції

Серед підозрюваних дедалі більше громадян Німеччини

Найчастіше підозрюваними в контрабанді людей виявлялися громадяни Сирії - їхня кількість зросла з 540 осіб у 2021 році до 599 у 2022-му і 263 до вересня цього року. Кількість підозрюваних контрабандистів серед громадян Туреччини також збільшилася: 111 у 2021-му, 285 - у 2022-му та 140 випадків наразі.

За даними поліції, з 2022 року громадяни Німеччини стали входити до п'ятірки національностей контрабандистів. Минулого року за відповідними підозрами затримали 166 німецьких громадян.

Цього року українці поки що - другі серед контрабандистів

У поліції також відзначили значне зростання контрабанди з боку українців: від початку 2023 року її громадянство посідало другу сходинку серед громадянств імовірних контрабандистів. У 2022 році за підозрою в контрабанді людей затримали 175 українців.

Читайте також: Глави німецьких земель виступили за обмеження міграції