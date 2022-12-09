У Німеччині знову з'явиться пільговий проїзний

На зміну "квитку за дев'ять євро" прийде "німецький квиток". Канцлер Олаф Шольц і представники регіонів домовилися про фінансування єдиного проїзного вартістю 49 євро.

У ФРН незабаром з'явиться так званий "німецький квиток" (Deutschlandticket) - єдиний місячний проїзний для користування по всій території країни громадським транспортом за винятком експресів. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) після зустрічі в Берліні 8 грудня з головами німецьких федеральних земель, пише Die Welt.

"Німецький квиток" з'явиться - і вже скоро. Ми усунули всі перешкоди", - заявив Шольц. До цього повідомлялося про розбіжності між представниками федерального центру та регіонів Німеччини щодо того, з яких коштів фінансуватиметься цей проєкт.

Коштуватиме такий квиток 49 євро та з'явиться у 2023 році. Зазвичай місячний квиток на громадський транспорт, наприклад Берліна, коштує 86 євро.

"Німецький квиток" прийде на зміну так званому "квитку за дев'ять євро", з яким як жителі Німеччини, так і туристи, влітку могли користуватися громадським транспортом за пільговим тарифом.

Успіх акції "проїзні за 9 євро"

Програма дешевих проїзних (дев'ять євро на місяць або 27 євро на червень, липень та серпень) коштувала німецькому уряду понад 2,5 мільярда євро. За три місяці дії акції лише у пунктах продажу залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn продали 26 мільйонів таких квитків.

Аналітики транспортної галузі кажуть, що експеримент спонукав людей здійснювати подорожі, які вони зазвичай не могли би собі дозволити, а також допоміг зменшити використання автомобілів у деяких регіонах приблизно на три відсотка. Так, кожен п'ятий користувач проїзного знову відкрив для себе громадський транспорт, адже приблизно 20 відсотків квитків придбали люди, які зазвичай не користуються потягами, автобусами та метро.

Цей проєкт, який вважається одним із головних успіхів першого року перебування Шольца при владі, мав певною мірою компенсувати фінансові втрати німців від зростання цін на паливо та продукти після початку війни Росії проти України. Водночас він призвів до небаченого навантаження на залізничну мережу - особливо на курортних напрямках.

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