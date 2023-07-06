У Німеччині затримали одразу сімох імовірних терористів ІД

Затримані за підозрою в тероризмі є громадянами Туркменістану, Киргизстану і Таджикистану й планували низку терактів у ФРН, кажуть німецькі слідчі. Ще двох їхніх імовірних спільників затримали в Нідерландах.

У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія правоохоронці затримали сімох осіб за підозрою у зв'язках з міжнародною терористичною організацією "Ісламська держава" (ІД). Як повідомила в четвер, 6 липня, Федеральна прокуратура в Карлсруе, затримані є громадянами Туркменістану, Киргизстану і Таджикистану.

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"Обвинувачені обґрунтовано підозрюються у створенні внутрішньої терористичної організації та участі в ній в ролі її членів", - пояснили у Федеральній прокуратурі. Їх також звинувачують у підтримці ІД.

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Затримання були проведені представниками Федерального відомства кримінальної поліції за участю Управління кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія й відбулися в різних місцях землі. Слідчі дії проводилися у співпраці з Федеральним відомством із захисту конституції та владою Нідерландів. Крім того, повідомляється про затримання ще двох імовірних ісламістів у Нідерландах.

Прибули до ФРН після початку війни РФ проти України

За даними слідства, семеро затриманих у Німеччині в'їхали до країни невдовзі після початку агресивної війни Росії проти України в лютому 2022 року. Вони нібито планували "гучні атаки в Німеччині", йдеться в повідомленні. З цією метою підозрювані контактували з членами регіонального відгалуження ІД - "Ісламська держава Хорасанська провінція" (ІДХП).

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Зловмисники вже визначили цілі в Німеччині для здійснення атак. "Однак на момент сьогоднішнього арешту конкретного плану здійснення нападу не було", - заявили в Федеральній прокуратурі ФРН. Підозрювані в тероризмі мають постати перед суддею Федерального Верховного суду сьогодні протягом дня, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня по всій Німеччині відбулися обшуки у справі про фінансування ІД.