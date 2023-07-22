У ФРН закликали МКЧХ розслідувати долю зниклих українців

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала Червоний Хрест активніше розслідувати долю 20 тисяч зниклих безвісти людей і засудила дії білоруського представництва, яке вивозило з окупованих частин України дітей до Білорусі.

Голова комітету з питань оборони німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) активніше розслідувати долю 20 тисяч зниклих безвісти людей з України. Водночас вона різко засудила той факт, що білоруське представництво Червоного Хреста вивезло до Білорусі дітей з окупованих Росією східних регіонів України, про що зізнався голова організації Дмитро Шевцов, пише у субота, 22 липня, dpa.

"Жахливі повідомлення про обурливе вивезення дітей Червоним Хрестом у Білорусі піднімають питання про те, наскільки незалежно Червоний Хрест виконує свої обов’язки у поточному конфлікті. Це одне з низки повідомлень про зловживання та корупцію в роботі Червоного Хреста, особливо під час війни в Україні", – сказала вона.

Штрак-Ціммерман: МКЧХ має з’ясувати долю зниклих безвісти

Штрак-Ціммерман наголосила, що завдання МКЧХ - з'ясувати долю зниклих безвісти під час війни, розв’язаної Росією проти України. "Організація має відвідати в’язниці в Росії і подивитися, що відбувається з українськими в’язнями. МКЧХ є єдиною установою, яка взагалі може отримати доступ", - сказала вона.

Окрім того, Штрак-Ціммерман зазначила, що Німеччина є другим найбільшим донором цієї організації. За її словами, у 2022 році ФРН надала організації близько 25 мільйонів євро.

"Ми та кожна жертва очікуємо, що МКЧХ негайно дасть звіт про те, що він зробив і не зміг зробити за останні 17 місяців після нападу Росії на Україну", – наголосила вона.

Генсек білоруського ЧХ визнав участь в депортації дітей

Раніше на телеканалі Білорусь 1" з’явився сюжет "ДІТИ ВІЙНИ" про поїздку генерального секретаря білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова на тимчасово окуповані території України, а саме в Маріуполь, Сєверодонецьк і Лисичанськ. У коментарі, зокрема, він визнав, що "брав, бере і братиме активну участь" у вивезенні "на оздоровлення" українських дітей з окупованих територій. Шевцов заявив, що приїхав на окуповані території тому, що "дуже хотів побачити дітей, які відпочивали у Білорусі, подарувати їм подарунки та сказати добрі слова".

Також білоруське опозиційне видання "Еврорадио" опублікувало фото Шевцова під час поїздки на окуповану частину Донеччини з літерою Z на руці - символом російської війни проти України.

У Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) заявили, що про візит генсека білоруського представництва організації до тимчасово окупованого Донбасу дізналися з повідомлень ЗМІ.

У організації наголосили, що передали цю справу на розгляд Комітету з питань дотримання норм і посередництва, який розслідує і вирішує питання, пов'язані з ймовірними порушеннями доброчесності.

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