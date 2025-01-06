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Закон і правоЄвропа

У ФРН - рекордне число правоекстремістських злочинів

Віталій Кропман
6 січня 2025 р.

Число злочинів, скоєних правими екстремістами в Німеччині, стрімко зростає. Нового максимуму було досягнуто у 2024 році. Із майже 34 тисяч понад 1100 - насильницькі злочини.

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Акція правих екстремістів у Лейпцигу
Акція правих екстремістів у Лейпцигу (фото з архіву)Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Число злочинів, скоєних правими екстремістами в Німеччині, досягло нового максимуму у 2024 році. Про це йдеться у відповіді федерального міністерства внутрішніх справ на запит депутатів Лівої партії в Бундестазі, яку в понеділок, 6 січня, цитують видання групи RedaktionsNetzwerk Deutschland. Згідно з документом, до 30 листопада 2024 року поліція зареєструвала щонайменше 33 963 інциденти у сфері "політично вмотивованих злочинів - правого спрямування" по всій країні. Це на 17,34 відсотка більше, ніж роком раніше.

Із майже 34 тисяч зафіксованих злочинів 1136 були насильницькими - загалом за 2023 рік таких було 1270. У 2024 році найбільшу частку становили злочини, пов'язані з пропагандою (21311) і розпалюванням ненависті (5097), поліція також зареєструвала 1942 випадки заподіяння шкоди майну.

Остаточна цифра в статистиці Федерального відомства кримінальної поліції (BKA), яку, як очікується, буде представлено в травні, найімовірніше, виявиться набагато вищою через злочини, скоєні в грудні, і запізнення з наданням поліцейської звітності. У 2023 році BKA зареєструвало у своїй статистиці загалом 28945 політичних злочинів на ґрунті правих поглядів.

У Бундестазі закликали до заборони АдН

Мартіна Реннер (Martina Renner), членкиня Бундестагу від Лівої партії та експертка з правого екстремізму, каже про тривожну тенденцію. За її словами, кількість правоекстремістських злочинів "за останні роки постійно збільшується на 20-25 відсотків". "Немає жодних ознак того, що всередині країни буде вжито якихось далекосяжних заходів, щоб зупинити цю небезпечну тенденцію", - сказала вона. Більшість злочинців - дорослі, але останнім часом збільшилася частка молодих правопорушників. "Якщо ми не хочемо звикнути до того, що щомісяця неонацисти скоюють понад 3000 злочинів, то має бути вжито кардинальних заходів", - впевнена депутатка Бундестагу.

Реннер також згадала правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН). "Зв'язок між підйомом АдН і зростанням насильства з боку правих доведено. Звернувшись до Федерального конституційного суду з проханням перевірити АдН на невідповідність конституції Німеччини, Бундестаг може позбавити найважливішу крайньоправу організацію її ролі для готових до насильства правих екстремістів", - вважає депутатка.

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