Берлін задумався над долею транзиту газу з РФ через Україну

Політикам слід уникнути "повторення помилки" та заздалегідь вжити заходів на випадок непродовження угоди про транзит російського газу через Україну, вважає міністр економіки ФРН Роберт Габек.

Німеччина може бути змушена згорнути або навіть відключити промислові потужності, якщо угода щодо транзиту російського газу через територію України не буде продовжена після закінчення строку її дії 31 грудня 2024 року. Таку думку висловив міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) на Східнонімецькому економічному форумі 12 червня.

Він наполягає, що політикам слід уникнути "повторення помилки" та не припускати, що економіка не постраждає за відсутності додаткових заходів для забезпечення стабільних поставок енергоносіїв.

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"Не існує надійного сценарію розвитку подій", - цитує Габека агентство Bloomberg. За його словами, у зв'язку з цим для підтримання постачань як на схід Німеччини, так і в Східну Європу, необхідні додаткові потужності, включно з терміналом для скрапленого природного газу (СПГ) на північному узбережжі ФРН, чий план будівництва спричинив протидію з боку місцевих жителів та екологічних груп. Правила розподілу газу передбачають, що Німеччині доведеться експортувати туди сировину, щоби компенсувати дефіцит.

Раніше Центр глобальної енергетичної політики при Колумбійському університеті висловив сумнів, що угода про транзит буде продовжена на поточних умовах. "Прямі переговори між Україною та Росією про продовження транзитного контракту виглядають вкрай неправдоподібними за нинішніх умов", - вважають автори доповіді.

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