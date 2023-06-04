  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Природа й екологіяНімеччина

У Німеччині дві третини авто відповідають екостандартам ЄС

Анастасія Шепелева
55 хв. тому

Майже дві третини - 69 відсотків - автомобілів на німецьких дорогах відповідають стандартам Євро-6 і Євро-5, або є електрокарами, йдеться у дослідженні dpa.

https://p.dw.com/p/4SAgf
Електрокар у Німеччині
Електрокар у НімеччиніФото: Oliver Ruhnke/IMAGO

Майже дві третини автомобілів у Німеччині нині відповідають двом найсуворішим стандартам викидів Європейського Союзу. Про це пише в неділю, 4 червня, німецьке інформаційне агентство dpa на основі аналізу даних відомств, що видають ліцензії на транспортні засоби.

32,5 мільйона авто на німецьких дорогах станом на 1 квітня відповідали стандартам Євро-6 і Євро-5, що еквівалентно 66,6 відсотка автопарку. Якщо врахувати електромобілі, ця частка зростає до 68,8 відсотка.

На початку 2018 року цей показник становив трохи більше 48 відсотків разом із електрокарами, які тоді були рідкістю на дорогах.

Тюрингія - лідер автомобільних екостандартів

Зараз машини з дизельними або бензиновими двигунами, що відповідають найсуворішому стандарту Євро-6, а також електромобілі, складають 46,4 відсотка від загального автопарку Німеччини. Майже всі нові авто, що реєструються, відповідають стандарту Євро-6, а старі відправляються на звалище.

У різних німецьких землях спостерігаються певні відмінності. Північне місто-земля Бремен опинилося внизу рейтингу - там лише 65,5 відсотка транспортних засобів відповідають стандарту Євро-5 і Євро-6 або є електромобілями. Натомість Тюрингія, розташована в центрі ФРН, лідирує з показником 72,1 відсотка.

Читайте також: У ЄС не продаватимуть автомобілі на бензині та дизелі з 2035 року

Авто з України - на техогляд

На початку червня стало відомо, що українцям, які перебувають під захистом у Німеччині як біженці від війни, доведеться провести технічний огляд автомобілів з українськими номерами, якщо транспортні засоби перебувають у ФРН понад рік.

Їх перевірятимуть з точки зору безпеки для учасників дорожнього руху, а також на предмет дотримання норм щодо шкідливих викидів в атмосферу. Натомість відповідність авто чинним у Німеччині і ЄС технічним вимогам не братимуть до уваги, адже автомобілі продовжуватимуть перебувати на обліку в Україні.

130-річна автівка, яка ще їздить і проходить техогляд

Як виглядатиме місто майбутнього?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат

Росія вдарила вночі по аеродрому біля Кропивницького - Ігнат

Конфлікти3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Довідки про задовільний технічний стан авто видають сертифіковані приватні компанії, такі як TÜV або DEKRA

Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Суспільство2 червня 2023 р.
Президент РФ Володимир Путін

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Закон і право2 червня 2023 р.
Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський у Києві

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Конфлікти2 червня 2023 р.
external

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Конфлікти2 червня 2023 р.02:53 хв.
Патрони на озброєнні німецького Бундесверу

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

Економіка2 червня 2023 р.
external

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Конфлікти2 червня 2023 р.02:47 хв.
На головну сторінку