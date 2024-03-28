Експорт турбін Siemens у Крим: у ФРН висунули обвинувачення

Німецька прокуратура вважає, що підозрювані знали: турбіни Siemens, замовлені для російської Тамані, вирушать в обхід санкцій до анексованого Криму.

Прокуратура німецького Гамбурга 27 березня висунула п'ятьом особам обвинувачення у причетності до експорту всупереч санкціям газових турбін Siemens в анексований Росією Крим.

Серед обвинувачених - четверо німців і один чоловік з громадянством Франції та Швейцарії, зокрема один чинний працівник компанії Siemens.

За даними прокуратури, турбіни на 111 мільйонів євро відправили між листопадом 2015 і січнем 2016 року з порту Гамбурга в російський Санкт-Петербург. Офіційно заявлялося, що ті будуть використані в Тамані на півдні РФ, але згодом з'ясувалося, що турбіни встановили на електростанціях у Севастополі та Сімферополі.

Прокуратура вважає, що обвинувачені знали про намір встановити турбіни в Криму в обхід санкцій та діяли з наміром "отримати непрямий прибуток від продажу газових турбін, а також від перспективи укладення контракту на обслуговування проданих газових турбін через змінні компоненти заробітної плати", пише WirtschaftsWoche.

За словами офіційного представника Siemens, усі п'ятеро обвинувачених свою провину заперечують, передає агентство dpa.

Siemens заперечує, що в компанії знали про обхід санкції

У Siemens кажуть, що не знали про намір встановити турбіни на електростанціях у Криму. Як стверджують в концерні, їх ввів в оману російський замовник - компанія "Технопромекспорт".

За словами представника Siemens, у компанії дізналися лише в 2016 і 2017 роках, що кілька замовлених для в Тамані турбін "були переміщені в Крим російським партнером за договором без згоди і знання про це компанії Siemens".

У період, коли стався обхід санкцій, підрозділ Siemens Gas Turbine Technologies, що є спільним підприємством з російською компанією Power Machines, належав до акціонерного товариства Siemens AG. В останньому до сьогодні працює один з обвинувачених. Пізніше підрозділ Gas Turbine Technologies увійшов до відокремленого концерну Siemens Energy, а після початку повномасштабної війни Росії проти України його продали.

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