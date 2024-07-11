У Німеччині створили центр досліджень України

Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері у четвер, 11 липня, офіційно відкриває Центр компетенцій міждисциплінарних дослідженьУкраїни (KIU). У цей день в університеті, зокрема, відбудеться панельна дискусія на тему "Українське самовизначення: виклики та перспективи для Європи".

KIU - це проєкт, розрахований на наступні чотири роки, який фінансуватиметься Німецькою службою академічних обмінів (DAAD). У ньому, окрім його ініціатора, Європейського університету Віадріна, також братимуть участь Центр східноєвропейських та міжнародних досліджень, Берлінський університет імені Гумбольдта, Вільний університет Берліна, Берлінсько-Бранденбурзька академія наук та Берлінський інститут перспективних досліджень. Метою проєкту є посилення дослідницької, викладацької діяльності, пов'язаної з Україною, а також обмін відповідним досвідом.

Виклики пов'язані з війною та євроінтеграцією України

Як пояснюють в Університеті Віадріна, проєкт має на меті створення центру викладання та досліджень, пов'язаних з Україною. В його рамках на основі тісної наукової співпраці у столичному регіоні Німеччини та на міжнародному рівні реалізовуватимуться інноваційні дослідження, нові академічні курси та передача знань, пов'язаних з Україною, в науці, політиці, бізнесі та суспільстві, зазначають в університеті.

"Агресивна війна Росії проти України та її наслідки у багатьох вимірах, а також шлях України до членства в ЄС і НАТО ставлять перед нашими суспільствами серйозні виклики, які потребують широкого спектру знань і тісної співпраці. Наша мета - зробити значний внесок у діалог та поширення диференційованого образу України, а також в інтенсифікацію німецько-українських відносин", - наголосили в Європейському університеті Віадріна.

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