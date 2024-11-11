Німці карнавалять з листопада: що варто знати

Скажений понеділок - безумовно, найвідоміший день у карнавальному сезоні. Але сам сезон довгий, адже починається в листопаді й закінчується в Попільну середу. DW - про його головні етапи.

Початок карнавального сезону припадає на листопад

11 листопада - магічна дата для всіх карнавальників на берегах Рейну. У головних містах карнавальний сезон починається саме цього дня рівно об 11:11 ранку. Утім, ритуали в кожному місті різні. Приміром, у Дюссельдорфі оживляють бешкетника-шельму "Гоппедіца" ("Hoppeditz"), у Кельні представляють новий тріумвірат - принца, селянина і діву, а в Майнці зачитують традиційну "Хартію блазнів" ("Narrencharta").

Ці урочистості проводять на головних міських площах, зазвичай перед ратушами міст. Учасники святкують цілий день за участі місцевих музичних колективів і розпивають велику кількістю алкоголю. Пивниці й інші подібні заклади теж не лишаються осторонь і радо приєднуються, тож подеколи гуляння триває до самого ранку.

Ось так розпочинається карнавальний сезон у Дюссельдорфі Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Карнавальний сезон - це гуляння й костюми

Традиційні карнавальні спілки розпочинають свою сезонну програму, насамперед так звані засідання (Sitzungen) лише в січні. Однак альтернативний карнавал починається вже в грудні. Тож напередодні Різдва часто можна побачити гурти вбраних у карнавальні костюми людей, утім, не в костюмах Санта Клауса.

У Кельні особливу популярність має захід під назвою Stunksitzung. Це анархістське кабаре-шоу (Stunk - суперечка, провокація) існує вже майже 40 років. А проте квитки на нього - щороку близько 50 тисяч штук - досі розкуповують за лічені годин. У січні додаються додаткові засідання в офіційних карнавальних клубах. Під час таких заходів у великих залах або шатрах виголошуються веселі промови, виступають місцеві гурти й танцювальні колективи клубів. Однак у Майнці ці засідання, як правило, мають більш політичний та літературний характер.

Анархістське кабаре-шоу Stunksitzung відзначило в лютому 2024 року своє 40-річчя Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Майнц карнавалить на всю губу уже на Новий рік

У Майнці офіційний вуличний карнавал розпочинається 1 січня й має назву Fastnachts-Kampagne. Тож для мешканців Майнца дата 11 листопада є своєрідною прелюдією, адже по-справжньому веселощі розпочнуться на Новий рік. Саме 1 січня об 11:11 ранку відбувається карнавальна хода, що простує містом Майнц. Усі, хто більш-менш успішно пережив новорічну ніч, можуть скористатися нагодою й повеселитися, бачачи як вулицями крокують карнавальні клуби, гвардійці та решта з духовими оркестрами й барабанами.

Новорічна карнавальна хода в Майнці Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Карнавальна музика

На початку нового тисячоліття в Кельні було започатковано кампанію LMS, щоб познайомити людей з новими карнавальними піснями. LMS розшифровується як Loss mer singe (Місцевою говіркою це значить "заспіваймо". - Ред.). Мета кампанії - ознайомити з найгарнішими новими карнавальними піснями та підспівувати їм напередодні свята Tollen Tage.

Нові пісні представлятимуть під час широкого турне по пивницях і барах Кельна та околиць з початку січня. Під час турне сотні відвідувачів підспівують пісням на повен голос, маючи перед собою тексти пісень, і голосують за найкращу пісню вечора. Найпопулярніша пісня з усіх вечорів у пабах визначається незадовго до карнавалу.

Учасники кампанії Loss mer singe у Кельні Фото: Jörg Carstensen/dpaweb/dpa/picture alliance

"Біваки" в Дюссельдорфі та Кельні

Карнавальні товариства Дюссельдорфа організовують у січні так звані "біваки", щоб показати публіці свої карнавальні вміння. Попри назву це не має нічого спільного з ночівлею просто неба, а є звичайним веселим зібрання з музикою, закусками та напоями, де традиційні колективи та городяни можуть відсвяткувати разом.

Для участі у таких заходах запрошують також карнавальні колективи з сусідніх міст Рейнської області. Приміром, традиційні карнавальні товариства з Кельну та Аахену нерідко показують свої вміння в Дюссельдорфі. Як правило, більшість цих гулянь починаються об 11:11 ранку. Скажімо, в Кельні товариство Rote Funken традиційно організовує свій бівак з гороховим супом і пивом Kölsch.

Учасники карнавалу в Кельні, лютий 2022 року Фото: Sven Kanz/Geisler-Fotopress/picture alliance

Обрання й проголошення принца

У Кельні карнавалом керує так званий тріумвірат. Він складається з Принца, Селянина й Діви, яку все одно грають чоловіки. Їх завжди вбирають у розкішні костюми, і вони є найвищими представниками Кельнського карнавалу. Під час обрання й проголошення принца в січні міський голова Кельну вручає принцу символ його влади, яким він розмахуватиме над своїми "підданими". А Селянин представляє Кельн як місто, що вирвалося з-під влади архієпископів. Діва є символом заступниці міста й нагадуванням про римську імператрицю Агрипину Молодшу, яку вважають засновницею Кельну.

Нині лунає дедалі більше голосів на користь того, щоб жінки також відігравали певну роль у тріумвіраті - аж до закликів до запровадження карнавальної принцеси замість принца. Але для втілення таких "революційних" ідей для карнавалу в Кельні, який має більш ніж 200-річному історію традицій, безумовно, потрібно трохи більше часу.

Принц Кельнського карнавалу 2019 року Марк I Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Бабин четвер

Так званий Бабин четвер - це четвер перед Попільною середою. Цей день майже нічим не відрізняється від 11 листопада. Тисячі карнавалістів і гуляк святкують початок власне вуличного карнавалу у звичних для цього місцях, перед ратушами міст або на ринкових площах у - звісно, об 11:11 - з гучними промовами, музикою та алкоголем.

Тепер їх уже не спинити, затяті карнавалісти беруть вихідні аж до Попільної середи включно, щоб святкувати щодня, починаючи з четверга. У 2024 році Бабин четвер припадає на 8 лютого.

Дитячий карнавал

У Кельні в карнавальну неділю проходять шкільна та районна хода (Schull-un Veedelszöch). Учасники, а це близько восьми тисяч осіб, рухаються маршрутом головної карнавальної ходи, яка відбувається Скаженого понеділка. Організаторами шкільної та районної ходи виступають школи та місцеві карнавальні товариства.

Тут усе більш оригінально, політично, іноді трохи хаотично, але насамперед вкрай барвисто - не в останню чергу завдяки часто повністю саморобним костюмам. Група з найкращими та найфантастичнішими костюмами обирається журі й отримує право на участь у "дорослій" ході на Скажений понеділок, що є найбільшою мрією для всіх кельнських карнавалістів.

Костюми на дитячий карнавал - немає меж креативності Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

А в одному з районів Дюссельдорфу взагалі організовують традиційні перегони діжок. Учасники мають наввипередки штовхати тачки з великими діжками. Традиційно в перегонах беруть участь принц і принцеса Дюссельдорфу, регенти так званої "бочкової гвардії" (Tonnengarde), а іноді навіть мер міста.

Скажений або Трояндовий понеділок

Утім, всесвітньо відомі саме карнавальні процесії у так званий Скажений або Трояндовий понеділок у Дюссельдорфі, Кельні та Майнці. Міжнародні телеканали транслюють ці заходи, що є головною подією сезону для всіх шанувальників карнавалу. На них вулицями міст прокочуються строкаті карнавальні вози, зазвичай сатиричного або політичного змісту, почергово з музичними групами й танцювальними колективами карнавальних клубів.

З процесії в натовп кидають солодощі (Kamelle), корисні дрібнички або невеликі букетики квітів. Наприкінці з'являється віз карнавального принца - найпишніший з усіх. Для організаторів карнавалу тижневий марафон зустрічей добігає кінця.

Утім, карнавал - це не лише розваги. Приміром, 2022 року святкова хода у Скажений понеділок у Кельні перетворилася на величезну демонстрацію проти повномасштабного загарбницького нападу Росії на Україну .

Путін цілується з чортом - один з тематичних возів демонстрації в Скажений понеділок у Кельні в 2022 році Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Спалення опудала

У Кельні над карнавальними пивницями висить велике опудало - Nubbel. Його спалюють у ніч на Попільну середу, супроводжуючи це гучним голосінням і плачем. Саме це опудало має відповісти за всі гріхи й неподобства, скоєні учасниками гулянь під час карнавалу. А також за всі інші нещастя, що стаються - навіть коли місцевий футбольний клуб програв свій останній матч. Промову зазвичай виголошує пастор - а тепер дедалі частіше жінка-пастор - у кращому разі на щирому кельнському діалекті. Звісно, що ці "пастори" не справжні.

Перш ніж опудало спалять, у його бік пролунає чимало прокльонів і лайливих слів Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopress/picture alliance

У Дюссельдорфі тамтешнього "Гоппіца" спалюють у Попільну середу, після того, як його розбудили під великі фанфари 11 листопада попереднього року.

Традиційна рибна вечеря в Попільну середу

Попільна середа знаменує початок Великого посту, який триває до Страсної п'ятниці перед Великоднем. Для побожних католиків це означає відмову від м'яса. А в п'ятницю можна споживати тільки рибу. Невіруючі також часто протягом наступних шести тижнів відмовляються від певних речей - як-от алкоголю, тютюну або інтернету. Великий піст розпочинається традиційною рибною вечерею у Попільну середу.