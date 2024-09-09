У Німеччині щодня накладають на себе руки 28 людей

Ще 500 кожен день здійснюють спробу суїциду. За статистикою, число самогубців у 2023 році зросло у порівнянні з попереднім роком.

Упродовж 2023 року близько 10,3 тисячі людей наклали на себе руки у Німеччині, що приблизно на 1,8 відсотка більше, ніж у попередньому році. Такі дані навело Федеральне статистичне відомство у понеділок, 9 вересня, - напередодні Дня запобігання самогубствам.

За статистикою, щодня в Німеччині майже 28 осіб накладають на себе руки і приблизно 500 осіб намагаються вчинити суїцид. В усіх вікових групах самогубців значно більше чоловіків, ніж жінок. А серед молоді віком від 10 до 25 років це найпоширеніша причина смерті, яка випереджає дорожньо-транспортні пригоди та рак, зазначають у статистичному відомстві. Загалом кожна сота смерть в Німеччині настає внаслідок суїциду.

Наголошується, що за останні 20 років кількість самогубств зросла, особливо серед людей похилого віку. Найбільше - серед людей віком понад 85 років. Ця тенденція частково пов'язана з демографічними причинами: кількість людей у віковій групі 85+ зросла понад удвічі з нульових років, що приблизно відповідає зростанню кількості самогубств у цій віковій групі.

За статистичними даними, найнижча кількість самогубств у Німеччині була зафіксована у 2019 році - дев'ять тисяч випадків, найвища у 1981-му - 19 тисяч. Дані про суїциди у ФРН фіксують з 1980 року.

Експерти закликають вживати заходів для підтримки людей, схильних до суїциду

Експерти наголошують, що багатьох випадків самогубств можна було б уникнути. Як зазначив керівник Національної програми запобігання самогубствам професор Райнгард Лінднер (Reinhard Lindner), є "потреба у соціальному кліматі, в якому проблема сприймається серйозно". За його словами, ідеться про відхід від культури мовчання і нерозуміння, адже людям зазвичай важко говорити про свої суїцидальні думки. Вони часто бояться, що їх не сприймуть серйозно, що назвуть психічно хворими або що вони втратять своє самовизначення через примусову госпіталізацію.

Низка доброчинних організацій в Німеччині висловили занепокоєння оприлюдненими даними. Так, Caritas заявила, що наведені цифри є нагальним закликом для політиків, особливо в контексті зростання кількості самогубств серед людей похилого віку. "Самогубство в похилому віці не має стати соціальним очікуванням соціально прийнятної смерті", - цитує KNA заяву організації. Malteser International також закликала вжити заходів для підтримки людей, схильних до суїциду. Однак для того, щоб заклади догляду, клініки чи асоціації могли запобігати самогубствам, законодавець зобов'язаний всебічно сприяти цьому і створити правову базу.

Товариство католицької опіки над людьми похилого віку в Німеччині (VKAD) закликало, щоб паліативна допомога в будинках для літніх людей фінансувалася за рахунок медичного страхування, що дозволить персоналізувати догляд на стадії вмирання. У Товаристві закликають залучати дітей та молодь до програм запобігання суїцидам, оскільки самогубство є найпоширенішою причиною смерті в цій віковій групі.