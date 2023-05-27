У ФРН розслідують переодягання Вотерса в нацистську форму

Один із засновників Pink Floyd Вотерс одягнув на концерті в Берліні костюм, схожий на форму офіцера СС. Поліція розслідує справу за звинуваченням у розпалюванні ненависті.

Німецька поліція розпочала 26 травня розслідування щодо скандального співзасновника легендарного рок-гурту Pink Floyd Роджера Вотерса після того, як він одягнув форму в нацистському стилі на сцені берлінського стадіону Mercedes-Benz Arena.

На кадрах з концерту 17 травня 79-річний британський музикант у довгому темному тренчі з червоною нашивкою на рукаві цілився в аудиторію з муляжа кулемета. На його одязі була емблема у вигляді двох перехрещених молотів. "Одяг нагадує уніформу офіцера СС", - розповів агенції AFP речник поліції Мартін Гальвеґ (Martin Halweg).

Нацистська символіка, прапори та уніформа заборонені в Німеччині. У поліції кажуть, що Вотерс перебуває під слідством за підозрою в розпалюванні ненависті. Костюм, який він носив, "видається здатним порушити гідність жертв, а також схвалити, прославити або виправдати насильницьке правління нацистського режиму, порушуючи громадський спокій", цитує представника поліції агентство Reuters.

Після завершення розслідування справу передадуть до берлінської прокуратури, яка вирішить, чи висувати Вотерсу будь-які звинувачення.

Уповноважений німецького уряду з боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) у суботу, 27 травня, закликав владу бути "пильними" після цього інциденту та притягнути Вотерса до відповідальності.

Читайте також: Засновник Pink Floyd зробив скандальну заяву про війну в Україні

Вотерс називає скандал "політично мотивованим"

Вотерса не вперше звинувачують в антисемітизмі. Раніше під час одного зі своїх виступів він випустив повітряні кульки у формі свині з зображенням зірки Давида на них. Сам музикант запевняє, що не є антисемітом, а його погляди стосуються виключно дій ізраїльського уряду, а не людей та самої країни.

У Берліні музикант поруч із іменами загиблих у нацистських концентраційних таборах висвітив ім'я вбитої минулого року палестинсько-американської журналістки Ширін Абу Акле, що викликало критику за релятивізацію Голокосту. "Доброго ранку всім, крім Роджера Вотерса, який провів вечір у Берліні, оскверняючи пам'ять Анни Франк і шести мільйонів євреїв, вбитих під час Голокосту", - писало цього тижня міністерство закордонних справ Ізраїлю в Twitter.

Сам Вотерс у суботу відповів на суперечки навколо його виступу, називаючи їх політично мотивованими. "Елементи мого перформансу, які були піддані сумніву, цілком очевидно є виступом проти фашизму, несправедливості та фанатизму в усіх його формах", - йдеться у його заяві, опублікованій у Twitter.

Низка фанатів і користувачів соціальних мереж стали на захист Вотерса, зазначаючи, що він носив такий самий костюм і на інших концертах. Прихильники Вотерса зауважили в соцмережах, що таке вбрання фігурує у фільмі 1982 року "Стіна" (The Wall), який засуджує нацизм. Сценаристом стрічки є сам Вотерс. В одному з епізодів фільму головний герой Пінк занурюється у фашистську фантазію під впливом наркотиків: у своїй свідомості він перетворює концерт в нацистський мітинг і сам стає фюрером. Але згодом звільняється від свого безумства.

Читайте також: Засновник Pink Floyd написав відкритий лист Путіну