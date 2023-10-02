У Німеччині протестують приватні лікарські практики

У низці міст Німеччини в понеділок, 2 жовтня, лікарі та співробітники приватних лікарських практик не вийшли на роботу на знак протесту проти політики уряду ФРН у сфері охорони здоров'я, яка, на їхню думку, призводить до недостатнього фінансування їхньої роботи. Кампанію під гаслом "Практика, яка відчуває потребу" організувало галузеве об'єднання VirchowBund. Вона пройшла в Берліні, Потсдамі, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні та низці інших міст країни.

"Ось уже 30 років політики і лікарняні каси примушують приватні лікарські практики до заходів економії. Ми більше не можемо!" - йдеться на сайті кампанії. Через те, що компанії медичного страхування дедалі більше скорочують спектр оплачуваних ними послуг, лікарям у приватних практиках також доводиться обмежувати спектр послуг, які вони надають пацієнтам, стверджують організатори протесту.

Нестача кваліфікованого персоналу в медицині

Серед інших проблем, яким, на їхню думку, МОЗ ФРН приділяє недостатньо уваги: нестача кваліфікованого медичного персоналу, пов'язана з низькими зарплатами таких фахівців, і непосильний обсяг бюрократичної роботи, яку змушені виконувати співробітники приватних практик.

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Критику об'єднання викликає також відсутність фінансової підтримки практик, вимушених самостійно боротися зі збільшеною вартістю електроенергії, тоді як державні лікарні та заклади з догляду за літніми і немічними людьми отримують субсидії. "16 000 лікарських практик перебувають на межі свого існування", - йдеться на сайті VirchowBund. "Медицина-2025 зруйнована економією", "Зупиніть Лаутербаха (міністра охорони здоров'я. - Ред.)" - такі гасла опубліковані на сайті кампанії.

Реакція міністра охорони здоров'я ФРН на протест лікарських практик

Щодо самого міністра охорони здоров'я Німеччини Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach), то він відреагував на протест у соцмережі X такими словами: "У день між неробочими днями (неділею 1 жовтня і Днем німецької єдності 3 жовтня. - Ред.) багато лікарських практик залишаються закритими. Як і аптеки, вони хочуть більше грошей. У середньому, однак, після вирахування всіх витрат вони заробляють близько 230 000 євро на рік. Що ж, внесок працюючих громадян має зрости, щоб зросли гонорари?"