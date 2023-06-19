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СуспільствоНімеччина

У ФРН пройшов референдум про майбутнє замку Нойшванштайн

Максим Нелюбін
3 год. тому

У ФРН пройшов референдум про занесення замку Нойшванштайн до списку Всесвітньої спадщини. Документи подадуть на початку 2024 року.

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Замок Нойшванштайн - одна з найвідоміших визначних пам'яток Баварії та Німеччини.
Замок Нойшванштайн - одна з найвідоміших визначних пам'яток Баварії та Німеччини.Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Жителі баварської громади Швангау підтримали ідею присвоєння замку Нойшванштайн статусу пам'ятки Світової спадщини ЮНЕСКО. Щоб заручитися підтримкою місцевого населення для подання такої заявки, влада Баварії винесла це питання на референдум, що відбувся в неділю, 18 червня.

За початок реалізації цього проєкту проголосували близько 56 відсотків учасників. 44 відсотки висловилися проти. Активність виборців перевищила 50 відсотків. Загалом населення громади Швангау становить близько 3,5 тисяч осіб.

Влада Баварії тепер розпочне підготовку офіційної заявки. Очікується, що документи подадуть на початку 2024 року. Розгляд заявки може відбутися в 2025 році, пише німецьке інформаційне агентство dpа.

Замок Нойшванштайн був зведений у XIX столітті для баварського короля Людвіґа II (Ludwig II). Крім цієї резиденції, до заявки також включать інші архітектурні пам'ятки Баварії, зведені за часів його правління: палац Герренкімзе, замок Ліндерхоф і гірський будиночок - Королівську садибу на Шахені.

Нойшванштайн входить до найпопулярніших пам'яток Німеччини. Щорічно тут буває близько 1,4 мільйона туристів. Кількість гостей, які можуть побувати в замку щодня, обмежена. Деякі місцеві жителі виступають проти збільшення потоку відвідувачів через перевантаження інфраструктури. 

Критики проєкту також побоюються, що присвоєння статусу Світової спадщини може призвести до обмежень під час планування та реалізації нових будівельних проєктів на території громади Швангау через суворіші правила з охорони пам'яток ЮНЕСКО.

Зараз близько 50 культурних і природних пам'яток Німеччини вже мають статус об'єктів Світової спадщини. 

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