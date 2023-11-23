У Німеччині пройшли рейди житла "рейхсбюргерів"

У межах розслідування поширення екстремістським рухом "рейхсбюргерів" теорій змов у Telegram у восьми німецьких землях відбулися обшуки.

У четвер, 23 листопада, у восьми федеральних землях Німеччини 280 правоохоронців провели обшуки в 20 помешканнях учасників ультраправої екстремістської групи так званих "рейхсбюргерів", які заперечують існування ФРН і вважають себе громадянами "Німецького рейху".

Обшуки пройшли в Баварії, Баден-Вюртемберзі, Гессені, Північному Рейні-Вестфалії, Шлезвіг-Гольштейні, Бранденбурзі, Гамбурзі та Нижній Саксонії. Правоохоронці вилучили комп'ютери, смартфони та флешки.

У прокуратурі Мюнхена, яка керувала операцією, повідомили, що фігурантів підозрюють в участі у злочинній організації, яка поширювала теорії змови в месенджері Telegram. За даними AFP, її учасники пропонували допомогу людям, які нібито постраждали від дій держави, а тоді виходили на зв'язок з представниками різних відомств телефоном чи електронною поштою та схиляли їх до бажаних рішень образами й навіть погрозами вбивства.

"Рейхсбюргери"

Рух "Рейхсбюргерів" виник у 1980-ті роки. Його прихильники не визнають ФРН як державне утворення та вважають, що Німеччина окупована західними союзниками.

Члени руху виготовляють альтернативні посвідчення особи та водійські права неіснуючої імперії "Німецький рейх", часто відмовляються сплачувати податки та накопичують нелегальну зброю.

У 2017 році в Німеччині налічувалося понад 16 тисяч "рейхсбюргерів". Зараз, за оцінками німецької розвідки, їх близько 23 тисяч.

Минулого року "рейхсбюргери" готували путч, який за їхнім задумом мав призвести до встановлення влади 71-річного "принца Генріха XIII" - нащадка німецького дворянського роду Ройссів, який правив у Тюрингії в XII-XX століттях.

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