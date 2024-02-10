ФРН прогнозує 10 млн біженців з України в разі перемоги РФ

Німецький уряд прогнозує, що в разі перемоги Росії у війні проти України біженцями стануть ще близько 10 мільйонів українців, і багато з них поїдуть до ФРН, пише Welt am Sonntag.

Уряд Німеччини прогнозує, що в разі перемоги Росії у війні проти України ще близько 10 мільйонів українців покинуть свої домівки, і більшість з них вирушать до Західної Європи, зокрема й до ФРН, пише в суботу, 10 лютого, німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на парламентарів і співрозмовників з галузі безпеки.

Експерт у сфері міграції Геральд Кнаус (Gerald Knaus) зауважив, що потік біженців з України від війни вже став найбільшим у Європі з 1940-х років. Він вважає, що якщо Україна програє, то до Європейського Союзу прибуде набагато більше 10 мільйонів людей. Німеччина на сьогодні прийняла вже понад мільйон українських біженців з початку повномасштабного російського вторгнення.

Експерт Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) закликав союзників значно посилити військову допомогу Україні. "Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масового виїзду з України та поширення війни на країни НАТО стане набагато вірогіднішим", - пояснив він.

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Голова комітету Бундестагу з закордонних справ Міхаель Рот (Michael Roth) наголосив, що ЄС має діяти активніше, якщо затягнеться виділення допомоги Україні з боку США. За його словами, цілями є фінансування українського бюджету та відбудови у довгостроковій перспективі, прискорення нарощування європейського виробництва озброєнь та закупівля зброї для України, особливо боєприпасів - і не лише в Європі, а й на світовому ринку.

При цьому Берлін виходить з того, що Україна має в своєму розпорядженні достатньо військових засобів і фінансів для підтримки оборони й стабільності до кінця 2024 року, йдеться в матеріалі Welt am Sonntag. Водночас, як зазначає видання, ні німецькі спецслужби, ні західні аналітики не вважають ймовірними великі прориви на фронті цього року.

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