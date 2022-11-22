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Фото: Colourbox
СуспільствоУкраїна

У Німеччині помер Юрій Шухевич

Роман Губа
2 год. тому

Про смерть дисидента та екснардепа повідомив мер Львова Андрій Садовий. Сину командувача УПА було 89 років.

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У вівторок, 22 листопада, на 90-му році життя помер Герой України Юрій Шухевич, син командувача УПА Романа Шухевича, дисидент, громадський діяч та колишній народний депутат Верховної Ради України. Про його смерть повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram. "Вічна Пам’ять великому українцю", - написав він. 

Видання NTA із посиланням на дружину Шухевича повідомило, що він помер у Німеччині, де проходив лікування.

Юрій Шухевич народився 28 березня 1933 року. Був членом Української Гельсінської Групи, провів у радянських таборах 28 років. З 1990 по 1994 рік очолював організацію УНА-УНСО. У серпні 2006 року отримав звання Героя України.

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