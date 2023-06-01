У Німеччині покращилася демографічна ситуація

У ФРН побільшало дітей. За даними Федерального статистичного відомства, у Німеччині налічується 10,9 мільйона дітей віком до 13 років. Їх частка у населенні ФРН зросла до 13 відсотків.

До Міжнародного дня захисту дітей, який відзначається у світі 1 червня, у ФРН опублікували нові дані. Загалом у Німеччині налічується 83,2 мільйона жителів. Із них 10,9 мільйона, за підрахунками Федерального статистичного відомства у Вісбадені станом на початок 2022 року, - діти віком до 13 років включно. Тож демографічна ситуація у ФРН дещо покращилася. Як випливає з опублікованих даних, частка дітей серед населення Німеччини зросла до 13 відсотків. 2015 року цей показник падав до рекордно низького рівня. Частка дітей становила тоді лише 12,2 відсотка.

Бебі-бум у 2021 році

Причиною такого розвитку стало зростання народжуваності. З 2010 року по 2014 рік у Німеччині народжувалося в середньому близько 682 тисячі немовлят на рік. А з 2015-го до 2020 року - вже понад 775 тисяч. Рекордним за чверть століття став 2021 рік: у ФРН народилося понад 795 тисяч малюків.

На думку експертів, одним із головних факторів, які сприяли бебі-буму, стала пандемія, під час якої люди проводили разом набагато більше часу. Однак після рекордного 2021 року наступного року народжуваність у ФРН знизилася. За попередніми підрахунками, на світ з'явилося близько 739 тисяч дітей. 343 тисячі з них - первістки (46 відсотків), 257 тисяч - друга дитина (35 відсотків). Хлопчиків серед новонароджених приблизно на п'ять відсотків більше, ніж дівчаток.

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У статистиці не враховуються українські біженці

Як особливо наголошує Федеральне статистичне відомство, у наведених даних не враховуються українські біженці. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Німеччина прийняла понад мільйон українців, причому значну частину з них становлять діти.

За даними конференції земельних міністрів культури та освіти, 207 тисяч українських дітей відвідують у Німеччині школу чи гімназію.

Молоді матері дедалі частіше працюють

За даними статистики, на одну жінку в Німеччині припадає 1,53 дитини. Аналогічним є й показник загалом по ЄС.

У Німеччині налічується 8,2 мільйона матерів з однією чи кількома неповнолітніми дітьми. Вони все рідше займаються лише доглядом за дитиною. 2022 року майже 40 відсотків жінок з однією чи кількома дітьми у віці до трьох років працювали. 14 років тому частка таких матерів сягала у ФРН лише 30 відсотків.

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Жінки у ФРН народжують первістка у 30 років

Первістка жінки в Німеччині народжують у середньому у віці 30,2 року. 2020 року таких дітей налічувалося 360 тисяч. При цьому 10 з половиною тисяч із них народили жінки віком 40 років або старше. Батьки первістків у Німеччині, як правило, трохи старші за матерів. У середньому їм 33,2 року.

Десятьма роками раніше жінки у ФРН народжували первістка в середньому у 29 років.

У ЄС лідером за кількістю молодих мам є Болгарія. До першої трійки входять також Румунія та Словаччина. Найпізніше первістків народжують жінки в Італії, Іспанії та Люксембурзі.

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У ЄС найвища частка дітей - в Ірландії

Загалом у Євросоюзі частка дітей серед населення дещо вища, ніж у Німеччині. Найкраща демографічна ситуація - в Ірландії. У цій країні частка дітей сягає 18,3 відсотка. Також у першій трійці Швеція (16,4 відсотка) та Франція (16,2 відсотка).

Найактуальнішою є проблема народжуваності для Італії. Там частка дітей складає 11,7 відсотка. Гірше, ніж у Німеччині, справи у Португалії, Греції, Іспанії та Мальти.

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