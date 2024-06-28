У Німеччині почали будувати перший стаціонарний термінал СПГ

Майбутні потужності терміналу в щорічні 13,3 мільярда кубометрів газу повністю законтрактовані щонайменше на 15 років.

Поблизу німецького міста Штаде, розташованого неподалік Гамбурга, в п'ятницю, 28 червня, офіційно розпочалося будівництво першого у ФРН стаціонарного терміналу з приймання скрапленого природного газу (СПГ).

Термінал планується ввести в експлуатацію в 2027 році. У його будівництві, вартість якого оцінюють приблизно в мільярд євро, беруть участь кілька приватних компаній.

На урочистій церемонії з нагоди початку будівництва були присутні прем'єр-міністр німецької федеральної землі Нижня Саксонія Штефан Вайль (Stephan Weil) і міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела.

Чеська напівдержавна енергетична компанія ČEZ у листопаді 2023 року уклала контракт із німецькою Hanseatic Energy Hub (HEH) щодо постачання газу до Чехії. Цей контракт і дав змогу розпочати будівництво стаціонарного СПГ-терміналу, оскільки його майбутні потужності в щорічні 13,3 мільярда кубічних метрів газу стали повністю законтрактовані щонайменше на 15 років.

Відповідальність за будівництво переймає компанія HEH, співвласниками якої є німецька Buss-Gruppe, що займається портовою логістикою, вітровою енергетикою, природним газом і воднем, міжнародний інвестиційний фонд Partners Group, іспанська газова компанія Enagas і американський хімічний гігант Dow.

Рідкий аміак змінить СПГ

Термінал буде спочатку пристосований до отримання водню з рідкого аміаку.

Контракт із чеською стороною передбачає можливість перемикання поставок зі скрапленого газу на скраплений аміак, який вважається чи не найперспективнішою хімічною сполукою для транспортування водню. А водень, який насамперед одержують за допомогою відновлюваної енергії, є оптимальною заміною викопному природному газу на шляху до кліматичної нейтральності.

Найближчими роками в Німеччині заплановане будівництво ще двох стаціонарних терміналів СПГ - у Брунсбюттелі (земля Шлезвіг-Гольштейн) і Вільгельмсгафені (Нижня Саксонія).