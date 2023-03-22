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У ФРН поліцейський отримав поранення під час обшуку в "рейхсбюргерів"Фото: Thomas de Marco/Schwäbisches Tagblatt/picture alliance
ТероризмНімеччина

У ФРН поранили поліціянта під час обшуку в "рейхсбюргерів"

Валерій Сааков
2 год. тому

Повторні рейди поліції проти ультраправого руху так званих "рейхсбюргерів" проводили одночасно в ФРН і Швейцарії. Під час операції вогнепальне поранення отримав один правоохоронець.

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Під час розслідування справи проти учасників ультраправого руху так званих "рейхсбюргерів" у середу, 22 березня, провели повторні рейди в Німеччині та Швейцарії.

Згідно з оприлюдненими цього дня даними федеральної прокуратури Німеччини, є ще п'ять підозрюваних у масштабному розслідуванні щодо цього антиурядового угруповання. За словами міністра юстиції Марко Бушмана (Marco Buschmann), у восьми німецьких землях проведели обшуки у понад 20 помешканнях.

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Правоохоронець отримав вогнепальне поранення

Під час обшуків вогнепальне поранення в руку дістав один із правоохоронців. Це сталося під час перестрілки в південно-західному місті Ройтлінген в землі Баден-Вюртемберг, повідомила прокуратура. Одного підозрюваного заарештували.

Як дізналася інформагенція dpa, стрілець, який стріляв у правоохоронця, мав дозвіл на володіння вогнепальною зброєю. "Це показує, наскільки небезпечними є такі операції. Органи, що відповідають за контроль за вогнепальною зброєю, зобов'язані роззброювати "рейхсбюргерів", - написав Бушманн у Twitter.

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Кримінальне провадження відкрили й у Швейцарії

Тим часом генеральна прокуратура Швейцарії повідомила, що відкрито кримінальне провадження проти двох осіб, підозрюваних у підтримці або участі в злочинній чи терористичній організації. Щодо намірів підозрюваних триває розслідування, додали слідчі.

Нинішні обшуки стали продовженням масштабних рейдів проти так званих "рейхсбюргерів", проведених у грудні 2022 року Німеччині, Австрії та Італії. Тоді заарештували 25 осіб. Прокуратура також розслідує справи ще 30 осіб і не виключає, що під час слідства з'являться нові підозрювані.

Чого прагнуть "рейхсбюргери"?

Угруповання "рейхсбюргерів" звинувачують у прагненні створити власні збройні сили для повалення конституційного ладу й чинної влади. Серед затриманих за підозрою в участі в угрупованні - колишній депутат, військовослужбовець і аристократ.

"Рейхсбюргери" не визнають ФРН і вважають себе громадянами "німецького рейху". Вони виготовляють альтернативні посвідчення особи та водійські права неіснуючої імперії. Цей рух виник ще у 1980-ті роки. В опублікованій торік доповіді федерального відомства з охорони конституції наголошувалося, що в Німеччині налічується близько 21 тисячі "рейхсбюргерів".

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