У Німеччині оштрафували водія з Z на автомобілі

244-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 25 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 24 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 25 жовтня (час київський).

++19.38++

Новий прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак перепризначив на посади міністра оборони Бена Воллеса та міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі.

++19:27++

Кияни просять відновити зруйнований дроном будинок

На розгляді Київської міської ради перебуває петиція про відновлення будинку в Києві, який був частково зруйнований російським ударом із іранського дрона 17 жовтня.

"Будинок купця Йосипа Лева, що є цікавим прикладом київського цегляного стилю початку ХХ століття з елементами готики, втратив частину житлової секції, але решта залишилась. Використовуючи як зразок ліву частину будинку, можна відновити всі необхідні деталі і відновити будинок. Вимагаємо дбайливого ставлення до київської архітектурної спадщини. Вимагаємо не руйнувати пошкоджений будинок, який можна відновити. Вимагаємо залучити фахівців і відновити будинок у первинному вигляді", - йдеться у ній.

++19:00++

Президент Німеччини ховався в укритті через сирену на Чернігівщині

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) під час візиту до України провів півтори години в укриттічерез повітряну тривогу, яку оголосили, коли він перебував у Корюківці на Чернігівщині.

Штайнмаєр у бомбосховищі Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"Це дало нам можливість особливо чітко відчути умови, в яких тут живуть люди", - сказав він.

Сирена спрацювала у відповідь на запуск російською армією 10 іранських дронів-камікадзе з території Білорусі.

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++18:41++

У Німеччині оштрафували водія з Z на автомобілі

У Німеччині присудили чотири тисячі євро штрафу водію, який розмістив на задньому склі свого автомобіля літеру Z, яка вважається символом підтримки війни Росії проти України.

Адміністративний суд у Гамбурзі визнав 62-річного водія винним у схваленні злочинних дій, повідомив речник суду. За його словами, під час судового засідання чоловік не заперечував, що прикріпив до скла свого автомобіля білий аркуш формату А4 із синьою літерою Z. "На думку суду, в цьому полягає прояв солідарності з Росією і схвалення війни в Україні", - сказав прессекретар.

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++18:29++

Європейська Комісія запропонувала державам, які імпортують електроенергію з країн Європейського Союзу, приєднатися до запланованого ЄС обмеження цін на природний газ із Росії. Відповідні рекомендації Єврокомісія розповсюдила перед сьогоднішньою зустріччю міністрів енергетики країн ЄС, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на анонімне джерело.

У рекомендаціях перераховані ключові переваги та недоліки введення "стелі цін" на природний газ, який використовують для вироблення електроенергії. Крім прискорення витрат газу через активне споживання, цей захід може призвести до ситуації, яка суперечить домовленостям усередині ЄС, коли країни експортують енергію за вищою вартістю, ніж на внутрішніх торгах. Щоб уникнути цього, необхідна участь інших держав, які отримують енергію з ЄС, насамперед Швейцарії та Великобританії, впевнені в Єврокомісії.

++18:02++

Макрон закликав Папу Римського подзвонити Путіну

Президент Франції Еммануель Макрон попросив Папу Римського подзвонити президенту РФ Володимиру Путіну, щоб "сприяти мирному процесу" в Україні. Про це він розповів французькому виданню Le Point після зустрічі з понтифіком у Ватикані.

Фото: PIROSCHKA VAN DE WOUW/REUTERS

На зустрічі з Папою Макрон говорив про важливість "релігійного діалогу" та роль, яку може відіграти Католицька церква у припиненні війни Росії проти України. Крім Путіна, президент Франції попросив Франциска подзвонити главі Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу та президенту США Джо Байдену. "Необхідно, щоб Сполучені Штати сіли за стіл переговорів для просування мирного процесу в Україні", - заявив Макрон.

++17:44++

Підрив Каховської ГЕС лишить Крим без води - РНБО

У разі підриву російською армією Каховської гідроелектростанції (ГЕС), анексований Росією Крим може залишитися без водопостачання протягом 10-15 років, або й назавжди. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю британському виданню SkyNews. "Тоді виникає питання, навіщо їм потрібен Крим, якщо вони збираються залишити його без води?" - додав він.

Ситуацію в Херсоні Данілов назвав "непростою", а також не виключив відкриття РФ нового фронту з території Білорусі на півночі України.

++17:30++

Андреа Бочеллі забрав українського пса, врятованого з-під окупації

Італійський оперний співак Андреа Бочеллі забрав до себе пса Джека з Куп'янська на Харківщині. Про це повідомив депутат Київської міської ради Олесь Маляревич.

За його словами, собаку знайшли на другий день після звільнення міста. В російській окупації він майже втратив слух внаслідок вибухів і мав невелике осколкове поранення на спині. Згодом у ветеринарній клініці в Києві його прооперували.

++17:11++

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Захід серйозно поставитися до заяв Росії про "брудну бомбу", вибух якої нібито планує Україна. На його думку, звинувачення РФ на адресу Києва можуть бути початком нової військової ескалації. "Це дуже нагадує заяви Росії напередодні 24 лютого", - зазначив він. За його словами, перед початком війни РФ поширювала неправдиву інформацію, до якої не всі поставилися серйозно. "Ми думали, що це лише одна з російських кампаній з поширення брехні, але ми бачимо, що з цього вийшло", - додав міністр.

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++16:57++

Український Червоний Хрест розкритикував російський за збір коштів сім'ям мобілізованих у РФ

Червоний Хрест України розкритикував російський Червоний Хрест за підтримку політичної акції щодо допомоги військовим РФ, започаткованої керівництвом Росії. Йдеться про збір коштів на фінансову та гуманітарну підтримку родин росіян, мобілізованих на війну проти України.

"Російський Червоний Хрест вкотре порушує принцип нейтральності. Червоний Хрест України закликає партнерів з Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця до необхідності запровадження жорстких заходів щодо недопущення таких дій російським Червоним Хрестом", - ідеться в заяві.

Тим часом Товариство Червоного Хреста України передало сьогодні "Укрзалізниці" 35 генераторів на 12 мільйонів гривень для безперебійної роботи залізничних вокзалів в умовах війни.

++16:36++

Україна допускає обмін заарештованого президента "Мотор Січі" на полонених

В Офісі президента України не виключили обміну заарештованого напередодні глави корпорації "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на українських військовополонених. "Якщо потрібно, ми все зробимо, щоб забрати реальних громадян України. Ці суб'єкти також можуть потрапити до списку на обмін", - сказав радник керівника Офісу Михайло Подоляк в ефірі "Настоящего времени". За даними українських ЗМІ, Богуслаєв понад 20 років має громадянство РФ.

На цю заяву відреагував речник президента РФ Володимира Путіна. "Ми не займаємося питаннями обмінів. І наскільки ми знаємо, питаннями обмінів також не займається Подоляк. Давайте цю роботу залишимо тим, хто нею займається", - сказав Дмитро Пєсков російським журналістам.

++16:21++

Цього місяця Росія вже випустила понад 300 ракет і дронів по Україні, повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції з питань відбудови України.

"Ми робимо все, що можемо. Понад 60 відсотків нашого бюджету йде на оборону, 16 відсотків - на соціальні програми, 13 відсотків - на медицину та освіту. При цьому ми змогли виділити на швидке відновлення майже 125 мільйонів євро. Цього вистачить лише на 5 відсотків відсотків пошкоджених об'єктів. Тому нам потрібна ваша допомога", - сказав він.

За його словами, на першочергове відновлення Україні потрібно 17 мільярдів євро, але ця оцінка не враховує втрат від оновленої тактики російської армії, метою якої є знищення інфраструктури для постачання електроенергії, води та тепла напередодні зими.

++15:59++

ФРН дасть Україні 20 мільйонів євро на резервне обладнання

Німеччина виділить Україні 20 мільйонів євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе реагувати на атаки РФ на критичну інфраструктуру. Про таку попередню домовленість з німецьким урядом повідомляє міністерство розвитку громад і територій України. Фіналізувати домовленість планують "найближчим часом".

"В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно по максимуму забезпечити Україну резервними потужностями, а українців - теплом, світлом і водою. На виділені Німеччиною кошти буде закуплено усе необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції. Альтернативні джерела енергії в Україні будуть", - сказав міністр Олексій Чернишов.

++15:40++

Зеленський: Кримська платформа має стати стартом для інших - від Абхазії до Курил

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на парламентському саміті Кримської платформи, заявив, що цей формат має стати "стартом для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені: від Придністров'я й Абхазії до Північних територій (Японії. - Ред.)".

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++15:33++

Повернення анексованого Росією Криму Україні означатиме відродження справжнього миру, наголосив український президент Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на першому парламентському саміті Кримської платформи.

"На території Криму окупантами не просто скоєні тисячі злочинів. Від 2014 року Крим - це єдина частина Європи, де тривають де-факто чистки - за релігійною та етнічною ознаками. А ще - постійна російська мілітаризація Криму. А ще - постійне свідоме знищення окупантами природи Криму. А ще - тотальна відсутність гарантій права власності в Криму й грабунок Криму в інтересах загарбників", - сказав він.

Зеленський визнав, що реінтегрувати Крим після років окупації буде нелегко. Поки відновлення територіальної цілісності України триває, він закликав партнерів до достатньої та своєчасної оборонної, фінансової та санкційної підтримки.

++15:10++

Зеленський закликає ЄС створити "фінансовий Рамштайн" для України

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз створити аналог оборонного "формату Рамштайн" для фінансової підтримки України.

Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Planet Pix/ZUMA/picture alliance

"Я вірю, що вже зараз можемо ухвалити рішення про заснування "фінансового Рамштайну" для підтримки нашої спільної стабільності - за аналогією з "оборонним Рамштайном", який уже функціонує. Нам потрібна фінансова координаційна платформа, яка об'єднає й скерує всі зусилля, що спрямовані на відбудову нашої країни після бойових дій", - сказав він на конференції з питань відновлення України у Берліні.

Зеленський нагадав, що Україна розробила план першочергових кроків у відбудові. "Fast Recovery Plan - 17 мільярдів доларів для критичної відбудови, негайної (...) Я прошу вас наблизити необхідні рішення", - сказав президент України. Крім того, він закликав партнерів до ухвалення рішення щодо допомоги з покриттям дефіциту державного бюджету України наступного року. "Для України це непідйомна сума - 38 мільярдів доларів дефіциту", - сказав він.

++14:45++

Новий прем'єр Великобританії обіцяє Україні незмінну підтримку

Після аудієнції у короля Чарльза III Ріші Сунак офіційно став 79-м прем'єр-міністром Великобританії та третім прем'єром країни за рік.

Раніше сьогодні король офіційно прийняв відставку Ліз Трасс. У свій прощальній промові вона закликала свого наступника продовжувати допомагати Україні.

Виступаючи на Даунінґ-стріт з першою промовою після призначення Сунак сказав, що об'єднає країну "не словом, а ділом", і пообіцяв незмінну підтримку Україні, повідомляє агентство AFP.

++14:15++

Чехія шостою в Європі закрила в'їзд для туристів з РФ

Чехія шостою в Європі закрила в'їзд російським туристам.

Фото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance

Заборона на в'їзд до Чехії для громадян Росії з туристичними шенгенськими візами набула чинності сьогодні.

Чеський уряд ухвалив рішення про заборону одноголосно. "У ситуації, коли російський режим бомбардує цивільні об'єкти, ми не можемо закривати на це очі", - цитує міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського місцеве агентство CTK.

++14.00++

Для покриття поточних витрат Україні потрібно від трьох до п'яти мільярдів євро на місяць. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на міжнародній конференції з питань відновлення України. "Потрібна надійна підтримка Європейського Союзу, наших друзів у Сполучених Штатах і, звичайно, міжнародних фінансових інституцій. Я вважаю, що це буде правильно, якщо Європейський Союз візьме на себе справедливу частку. Я працюю з нашими державами-членами, щоб Союз міг підтримувати Україну до 1,5 мільярда євро щомісяця війни, що загалом становитиме приблизно 18 мільярдів євро у 2023 році", - сказала вона.

++13.35++

Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників. Операція проводилась відповідно до норм Женевської конвенції, повідомило в Telegram міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

++13.00++

Європейський Союз планує у 2023 році надаватиме Україні щомісячну допомогу у розмірі 1,5 мільярда євро, таким чином загальний обсяг допомоги за рік може скласти 18 мільярдів євро, повідомив в Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак з посиланням на слова голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

++12.45++

Новий уряд Італії буде підтримувати Україну і не піддасться на "шантаж" з боку президента Росії Володимира Путіна, заявила у вівторок в парламенті прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. "Якщо піддатися на шантаж Путіна щодо енергетики, то це не вирішить проблему, а лише посилить її, відкривши шлях до подальших вимог", - сказала Мелоні у своїй першій промові в нижній палаті парламенту.

++12.19++

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії найближчим часом прибудуть до України для вивчення інформації щодо "брудної зброї", повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Я ціную оперативну відповідь Рафаеля Гроссі (гендиректор МАГАТЕ - Ред.) на наше запрошення. Очікується, що експерти МАГАТЕ прибудуть найближчим часом і доведуть, що в Україні немає ні брудних бомб, ні планів їх розробки. Хороша співпраця з МАГАТЕ та партнерами дає нам змогу зірвати російську дезінформаційну кампанію "брудної бомби", - написав Кулеба у Twitter.

++12.00++

Група конгресменів від Демократичної партії надіслала президенту США Джо Байдену лист із закликом розпочати з Росією прямі переговори, які могли б призвести до припинення війни в Україні. Звернення підготували 30 ліберальних конгресменів-демократів, повідомила ввечері газета The Washington Post із посиланням на копію листа.

На думку авторів послання, Байден поряд із продовженням військової та фінансової допомоги Україні має розпочати прямі переговори з Росією, щоб знайти "реалістичні рамкові умови для припинення вогню", оскільки альтернативою дипломатичному рішенню стане затяжна війна з катастрофічними ризиками, яких неможливо прорахувати.

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++11.30++

Необхідно якнайшвидше розпочати роботу міжнародної координаційної платформи для відбудови України, "бажано до кінця року або на початку наступного року", заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час конференції з питань відновлення України, яка проходить в Берліні, повідомляє Reuters.

"Ми не маємо гаяти часу, масштаби руйнувань вражають. Світовий банк оцінює вартість збитків у 350 мільярдів євро", - наголосила вона, додавши, що Єврокомісія готова забезпечити організацію роботи секретаріату міжнародної платформи.

++11.15++

Більше третини енергетичного сектору України знищено через російські ракетні удари та атаки дронів-камікадзе іранського виробництва. "Росія руйнує все, щоб нам було важче пережити зиму", - заявив президент Володимир Зеленський, звертаючись за відеозв'язком до учасників конференції з питань відновлення України, яка проходить в Берліні, повідомляє Reuters. У конференції, організованій Німеччиною, зокрема, беруть участь канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen)

Зеленський також зазначив, що Україна наразі не отримала "жодного цента" на план швидкого відновлення (Fast Recovery) загальною вартістю 17 мільярдів доларів, який був представлений в липні.

++11.00++

Україна розраховує якнайшвидше "пройти всі проміжні етапи" та перейти до нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом (МВФ), повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою у Берліні.

Вони також обговорили необхідність створення міжнародної платформи донорів. "Ідеться про механізм координації допомоги Україні, визначення основних напрямків для першочергового та довгострокового відновлення, а також джерел їх фінансування. Це дозволить швидко та дієво відповідати на економічні виклики", - зазначив прем'єр.

В Україні обмежують постачання електроенергії для промислових користувачів

++10.42++

Для стабілізації роботи енергосистеми по всій Україні застосовуватимуться графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів, повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго".

Українців просять свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період. "Свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-23:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень", - наголосили в компанії.

++10.20++

Біля будівлі запорізької обласної телекомпанії "ЗаТВ" в окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль, повідомляють російські ЗМІ. Мер міста Іван Федоров повідомив у Telegram, що вибух стався біля відділення російської ФСБ, "яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького". Відомостей про постраждалих не надходило.

++09.31++

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) запевнив Україну в подальшій підтримці з боку Німеччини. "Моє послання українцям таке: ми не тільки на вашому боці. Ми будемо й надалі надавати Україні допомогу - і економічну, і політичну, і військову", - сказав глава німецької держави після прибуття з візитом до Києва вранці у вівторок, 25 жовтня.

Водночас Штайнмаєр зазначив, що його послання для німців звучить так: "Давайте не забувати, що означає ця війна для людей тут в Україні, скільки вона приносить страждань і руйнувань. Люди в Україні потребують нас". За словами президента ФРН, йому важливо "послати українцям знак солідарності саме зараз, у цей період повітряних нальотів із застосуванням безпілотників, крилатих та інших ракет".

++09.01++

За останню добу російські сили завдавали по об'єктах в Україні помітно менше повітряних і ракетних ударів, а також ударів дронами, ніж у попередні дні, констатує Інститут вивчення війни (ISW). Повільніший темп російських ударів, ймовірно, відображає зменшення запасів ракет і безпілотників та обмежену ефективність атак щодо досягнення стратегічних військових цілей Росії, вважають військові аналітики.

++08.30++

Російські війська облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це у ранковому зведенні повідомляє генштаб ЗСУ. "В районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега", - йдеться у зведенні.

Кремль здає Херсон? Про "непрості рішення" Суровікіна To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Тривають заходи евакуації місцевих жителів, інформують у генштабі. "З правобережної частини міста, в населені пункти Генічеськ та Скадовськ, вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання Інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства. В населений пункт Львове, на заміну евакуйованим колаборантам, перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб", - інформують в ЗСУ,

++08.20++

Сполучені Штати розглядають можливість відправлення cистем HAWK Україні, щоб допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет, повідомили агентству Reuters два американських чиновника.

Перехоплювачі HAWK є модернізацією ракетних систем Stinger - менших за розміром і радіусом дії, які США вже відправляли ЗСУ. Адміністрація Байдена скористається програмою президентського списання - PDA (Presidential Drawdown Authority), яка дозволяє швидко передавати оборонні товари з запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію, йдеться у повідомленні. Reuters не змогло визначити, скільки систем і ракет HAWK Вашингтон може передати Києву. Білий дім відмовився від офіційних коментарів.

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++08.07++

Світовий банк перерахував Україні черговий транш у розмірі 500 мільйонів доларів, передає Reuters. "Російське вторгнення продовжує завдавати масштабних руйнувань інфраструктурі України - включно з водопровідними, каналізаційними та електричними мережами - якраз із наближенням зими, що ще більше наражає на небезпеку український народ", - заявив глава Світового банку Девід Малпасс. За його словами, нова частина фінансування буде використана для підтримки найважливіших державних служб. "Ми твердо маємо намір підтримувати український народ в умовах цієї безпрецедентної кризи", - сказав керівник банку.

++07.53++

Секретний підрозділ головного обчислювального центру (ГОЦ) збройних сил Росії займається наведенням високоточних ракет по цілях в Україні та може бути причетним до ударів по цивільній інфраструктурі, йдеться у розслідуванні видань The Insider,Bellingcat та Der Spiegel.

Журналістам вдалося ідентифікувати у складі цього підрозділу понад 30 російських військових інженерів, більшість з яких - "молоді чоловіки та жінки з бекграундом у сфері інформаційних технологій та навіть у розробці комп'ютерних ігор". "Деталізація їхніх дзвінків, зіставлена ​​з обстрілами, підтверджує їхню причетність до вбивства мирних жителів України", - пише The Insider.

Читайте докладніше: Журналісти знайшли підрозділ російських навідників ракет на Україну

++07.30++

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) зранку прибув до Києва з одноденним візитом. Він збирається на власні очі побачити руйнування, спричинені агресивною війною Росії проти України. Це його перший візит до України з початку повномасштабної російської агресії і третя спроба. Минулого тижня поїздка була скасована з міркувань безпеки.

++07.00++

Київ сподівається, що фінансова допомога Німеччини Україні у воєнний час становитиме щомісяця півмільярда доларів (506 мільйонів євро). "Для нашого бюджету нам потрібно чотири-п'ять мільярдів доларів щомісяця. Ми вважаємо, що Німеччина могла б брати на себе близько 500 мільйонів доларів на місяць", - заявив радник Володимира Зеленського Олександр Роднянський молодший виданням Funke Mediengruppe, говорячи про період щонайменше на найближчі пів року. За його словами Україна сподівається, що ЄС виділятиме для поповнення українського бюджету близько двох мільярдів доларів на місяць.

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