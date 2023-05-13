У Німеччині очікують Зеленського

14 травня в Аахені мають вручити Зеленському премію Карла Великого. ЗМІ писали і про можливий візит президента України до Берліна. Якщо він приїде до столиці ФРН, то питань для обговорення з кацлером не бракуватиме.

Відносини президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) можна назвати непростими. Від початку війни РФ проти України вони зустрічалися особисто лише двічі, уперше в червні торік у Києві, вже після того, як українську столицю відвідували інші лідери.

Цьому передувала гостра суперечка між Берліном і тодішнім послом України Андрієм Мельником. "Недипломатичний дипломат", як називала його преса, звинуватив федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) в надто тісних контактах з Москвою, а канцлера Шольца в занадто довгому ваганні щодо поставок зброї Україні. Штайнмаєр теж хотів відвідати Київ, але його прохання спочатку не задовольнили. Коли ж Шольц скасував поїздку до Києва, Мельник назвав канцлера "ображеною ліверною ковбаскою". Знадобилося кілька тижнів, щоби пристрасті вляглися.

Колишній посол Андрій Мельник згодом казав, що жалкує про деякі свої висловлювання Фото: Susanne Hübner/Imago

"Відносини відтоді значно покращилися", - констатує Геннінґ Гофф (Henning Hoff) з Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP). Заміна Мельника на "набагато спокійнішого, врівноваженого" Олексія Макеєва зіграла свою роль, каже Гофф у розмові з DW. Але допомогла і зміна очільниці міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) на Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius). "Пісторіус - це міністр, який дуже чітко каже, що його мета - перемога України". Він також забезпечив "чітку та своєчасну" доставку в Україну основних бойових танків "Leopard 2".

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Зброя, зброя, зброя

Ймовірно, Берліну варто очікувати від Зеленського, якщо він, як і очікується, приїде до Німеччини 14 травня, вимог про надання ще ефективнішої зброї на додаток до боєприпасів, що зараз стало ключовою темою.

Німеччина більше, ніж інші країни, вагалася з військовою допомогою Києву. Шольц чекав місяці, перш ніж дозволити поставки важкого озброєння, такого як танки та артилерія. Відтак минули ще довгі місяці, перш ніж він дав "добро" на бойові танки - і тільки тоді, коли танки вирішили постачати і США.

Борис Пісторіус на танку Leopard 2 Фото: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Постачання бойових літаків Шольц поки навіть не розглядає. Було б "не дуже розумним" виключати постачання певних систем озброєнь, таких як бойові літаки, каже Геннінг Гофф, "адже невідомо, як розвиватиметься війна". Однак на даний момент він не очікує, що Шольц запропонує надати Україні винищувачі.

При цьому інші країни готові йти далі. Зараз Нідерланди ведуть консультації з Данією та Великобританією щодо поставок бойових літаків F-16. Це "не табу", - сказав минулого тижня прем'єр-міністр Марк Рютте під час візиту Зеленського до Гааги. Конкретних домовленостей поки не досягнуто, але це питання часу.

Зеленський недавно був також і у Фінляндії. На пресконференції з фінським колегою Саулі Нійністе український президент сказав: "Скоро ми підемо в наступ, і тоді нам дадуть літаки".

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Сумніви в успіху контрнаступу

Зеленський знає, що підтримка Заходу не безмежна. Тривала пауза після успіху української військової операції восени та організація західними союзниками поставок танків створили великий тиск. "Нам потрібна перемога", - зізнався нещодавно український президент.

Володимир Зеленський у колі військових у звільненому Херсоні, 14 листопада 2022 Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

Але після витоку інформації зі спецслужб США на Заході прозвучали сумніви в успіху майбутнього контрнаступу. В тому числі у Німеччині. Колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішинґер (Wolfgang Ischinger) кілька днів тому в ефірі авторського ток-шоу Анне Вілль (Anne Will) на німецькому телеканалі ARD сказав, що "це хибна думка, що Україна раптом досягне прориву". Йдеться не про кілька днів, а про тривалий процес. Ішинґер бачить в цьому загрозу для довгострокової підтримки і пояснює: "В Росії вважатимуть, що вони можуть це витримати. Це ще далеко не кінець".

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Жодних конкретних зобов'язань щодо членства в ЄС і НАТО

Зеленський також сподівається від уряду Німеччини на більшу підтримку вступу його країни до НАТО та ЄС.

У червні 2022 року Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час свого п'ятого візиту до Києва на День Європи 9 травня заявила, що "Україна є частиною нашої європейської родини". Гарні слова, але їх на хліб не намастиш.

Ще одна проблема - експорт українського зерна. Фермери східних країн ЄС, таких як Польща та Болгарія, вважають українську сільськогосподарську продукцію економічною загрозою через низькі ціни. Через це ці країни взялися забороняти її імпорт, що Зеленський у присутності фон дер Ляєн назвав "жорстким і навіть жорстоким".

Демонстрація за вступ України в ЄС перед відомством канцлера у Берліні Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

"Це станеться не так швидко, як хотілося б Києву, - каже Геннінґ Гофф про перспективи членства в ЄС, - але ми не можемо дозволити собі, щоб це зайняло десятиліття. Це непростий шлях".

"Вступити до НАТО ще складніше", - додає він. У вересні 2022 року Україна подала заявку на прискорене членство. Зеленський днями в Гаазі заявив, що під час війни цього не станеться. "Але під час війни ми хочемо отримати дуже чіткий сигнал про те, що після війни ми будемо в НАТО".

Поки що він марно чекає такого чіткого сигналу. Так, є підбадьорливі слова від окремих країн НАТО та від генерального секретаря Єнса Столтенберга про те, що "двері залишаються відкритими". Але без конкретики, перш за все не називаються можливі дати. Загалом уряд в Берліні не вважає членство України в НАТО хорошою ідеєю, припускає Геннінґ Гофф. "Йдеться більше про те, щоб гарантувати безпеку України шляхом надання гарантій безпеки. Але незрозуміло, як це має виглядати".

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Премія Карла Великого для українського народу

У Німеччині Зеленський від імені всього українського народу має отримати знамениту премію Карла Великого від міста Аахена. З 1950 року нею нагороджують діячів за заслуги задля єдності Європи.

В Україні з ініціативи президента 9 травня цього року офіційно відзначали як День Європи, а в Москві на річницю перемоги над нацистською Німеччиною президент Володимир Путін виставляв Росію як жертву війни Заходу проти його країни.

"Прагнення українців належати до ЄС показало всім нам у Європі, наскільки важливим є європейський проєкт і те, що Україна захищає нашу свободу та наші цінності, - каже Геннінґ Гофф. - Я вважаю, що Зеленський дуже гідний преміант, адже він нагадав нам усім, що поставлено на карту і що потрібно захищати".