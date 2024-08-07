У Німеччині обвалився готель - є загиблий і заблоковані

Будівля готелю в федеральній землі Райнланд-Пфальц частково обвалились з нез'ясованих причин. Під завалами перебувають люди, серед них є і дитина.

Одна людина знайдена мертвою в результаті часткового обвалення готелю у громаді Креф на річці Мозель у федеральній землі Райнланд-Пфальц. Вісім інших людей все ще залишаються заблокованими в будівлі, деякі з них серйозно поранені, повідомила сьогодні вранці поліція Тріра, цитує dpa. Рятувальні служби підтримують зв'язок з деякими із заблокованих. Тіло загиблого чоловіка поки не вдалось деблокувати. За даними поліції, один з поверхів будівлі обвалився близько 23:00. На той момент там перебувало 14 осіб, п'ятьом з яких вдалося врятуватися неушкодженими. 31 мешканця з сусідніх будинків довелося евакуювати.

З-під уламків дістають постраждалих Фото: Florian Blaes/dpa/picture alliance

Поліція: "Надзвичайно складна операція"

Фотографії, зроблені на місці події вночі, показують, що частина багатоповерхової фахверкової будівлі обвалилася. На підлозі лежать бетонні уламки. "Через масштаби пошкоджень, це надзвичайно складна операція, оскільки в будівлю можуть увійти тільки аварійні служби з максимальною обережністю", - йдеться в повідомленні поліції. На місці працюють близько 250 співробітників, в тому числі з пожежної бригади і Федерального агентства з технічної допомоги (THW), включно із спецпризначинцями і загоном рятувальних собак. Для дослідження місця аварії також використовуються дрони. Причини обвалу з'ясовують.